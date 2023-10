Saldo parado no Pis/Pasep: veja se dá para receber HOJE

Boa notícia — o Governo Federal anunciou a liberação de mais de R$ 85 milhões ainda no Orçamento de 2023. Estas verbas serão direcionadas para os pagamentos dos saldos de cotistas acumulados no PIS/Pasep. Estima-se que o Governo irá realizar os repasses para mais de 8 mil pessoas. O saldo médio de recebimento surpreendeu a todos! Veja todos os detalhes abaixo.

PIS/Pasep é liberado para brasileiros

Mediante a liberação dos recursos com base na PLN 27/23 — o Governo Federal liberou a verba de mais de R$ 85 milhões para o orçamento deste ano. O intuito é que esse recurso seja usado para realizar o pagamento dos cotista de saldos acumulados do PIS/Pasep.

Nesta rodada mais de 8 mil trabalhadores terão acesso ao benefício em si. O saldo médio surpreendeu a todos. Totalizando aproximadamente R$ 10.650 para cada beneficiário que possui direito dos repasses.

Há 01 ano atrás, foi publicada uma emenda que determinava os devidos fins para esses valores de PIS/Pasep reservados. Haja vista que as contas que tinham saldos guardados por mais de duas décadas, seriam encerradas após dois meses.

Isto é, após a publicação no Diário Oficial da União. Os valores que acabaram sendo abandonados ou esquecidos por motivos aleatórios — serão enviados para o Tesouro Nacional. Portanto — os interessados podem pedir os repasses por até cinco anos após o fechamento das contas.

Portanto, ainda é possível reaver esse montante e conseguir obter os recursos que estão acumulados. Haja vista que tudo se baseia em valores que foram esquecidos ou não por parte dos trabalhadores.

Afinal, como consultar os valores?

Outro ponto importante é que a consulta dos valores pode ser feita por meio do titular ou herdeiros — no caso de pessoas falecidas. Por esse motivo, caso o trabalhador já não esteja mais em vida, os seus herdeiros podem optar por reaverem os recursos.

É válido ressaltar que tudo é feito através do aplicativo Meu FGTS. Na qual o titular pode consultar os saldos disponíveis dos abonos salariais. Basta preencher o número do NIS e informações complementares.

Além disso, em caso de dúvidas — pode estar entrando em contato com a Caixa Econômica Federal. Feito isso — poderá obter mais informações quanto aos recursos disponíveis e valores que serão repassados para os trabalhadores.

No caso de saque por herança, é necessário que haja a assinatura de todos os herdeiros presentes no testamento. No caso de famílias que ficaram recebendo pensão por morte — os herdeiros são os dependentes inclusos no testamento.

