Novo COMUNICADO GERAL da Caixa deixa clientes em estado de alerta

Em uma era digital onde a crescente onda de golpes financeiros se tornou rotina, a precaução se torna essencial para evitar ser vítima de crimes cibernéticos, que podem resultar em consideráveis prejuízos financeiros. Com este pensamento, a Caixa tem orientado seus clientes com o intuito de garantir a segurança e os proteger contra fraudes. Saiba mais detalhes sobre como identificar e evitar golpes, a seguir.

Novo comunicado da Caixa deixa clientes em estado de alerta contra golpes. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no golpe

A Caixa Econômica Federal, uma das instituições financeiras mais tradicionais do Brasil, emitiu um alerta importante para seus clientes, recentemente.

O aviso tem o objetivo de informar sobre um novo golpe que tem feito inúmeras vítimas no país. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda qual novo crime está sendo praticado e como se prevenir.

Entenda como funciona o golpe da conta bloqueada

O golpe da “conta bloqueada”, acontece quando os criminosos utilizam ligações telefônicas para enganar os clientes. Os golpistas se passam por atendentes oficiais do banco e alegam que as contas dos clientes estão bloqueadas.

Eles instruem as vítimas a realizar a instalação de novos aplicativos ou atualizações, argumentando que isso resolverá o suposto bloqueio, mas, na realidade, o objetivo é coletar dados pessoais.

Para tornar o golpe mais persuasivo, os fraudadores se esforçam para parecer legítimos. O alerta da Caixa destaca que esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais comum, o que pode resultar em sérios prejuízos financeiros e até mesmo no roubo de identidade.

Caixa alerta e dá dicas de prevenção

A recomendação é clara: nunca forneça dados pessoais, senhas ou códigos de acesso em ligações telefônicas, e-mails ou mensagens de texto (SMS).

Além disso, é fundamental verificar a procedência de qualquer aplicativo que seja instalado em seu dispositivo móvel e manter-se cético em relação a links suspeitos ou ofertas que pareçam excessivamente vantajosas.

Vítimas de golpe devem contatar a Caixa

A Caixa ressalta que não solicita atualizações cadastrais ou a instalação de aplicativos por telefone. Todos os canais de atendimento da instituição são seguros e confiáveis. Portanto, caso receba uma ligação suspeita, a recomendação é não compartilhar nenhuma informação e encerrar a chamada imediatamente.

Em seguida, entre em contato com a Central de Atendimento Oficial da Caixa por meio do WhatsApp, utilizando o número 0800 104 0 104, do aplicativo oficial disponível para Android e iOS, ou pelo site do banco. Isso permitirá verificar a existência de qualquer pendência real em sua conta.

