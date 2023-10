A fintech PicPay já é conhecida por oferecer serviços que facilitam a vida de qualquer cliente, seja por sua praticidade, como por taxas mais atrativas que seus concorrentes em determinadas transações bancárias. Outra vantagem da instituição é a possibilidade de liberar a quantia que você precisa em apenas dois minutos, através da antecipação do FGTS, direto do aplicativo. Saiba como conseguir, logo abaixo.

Aprenda como receber dinheiro do PicPay em apenas 2 minutos através da antecipação do seu FGTS. — Foto: Reprodução

Dinheiro na mão em minutos

Os bancos digitais representam uma alternativa eficaz para quem busca acesso rápido a recursos financeiros, sem afetar seu orçamento mensal.

O PicPay é um exemplo notável dessa modalidade, permitindo a antecipação do saldo do FGTS em apenas 2 minutos, dispensando análise de crédito e proporcionando uma experiência descomplicada, tudo pelo seu smartphone. Continue a leitura a seguir, e entenda como funciona este recurso.

PicPay oferece taxas competitivas para antecipar FGTS

A fintech já é conhecida por disponibilizar uma ampla gama de produtos para seus clientes com uma certa frequência, e uma dessas vantagens é o adiantamento do saque-aniversário.

Por meio dessa opção, o PicPay viabiliza a antecipação dos valores do FGTS com uma das taxas mais competitivas do mercado, sem impor encargos mensais.

O saque-aniversário do FGTS é um regime que possibilita aos trabalhadores o resgate de parte do saldo de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço uma vez ao ano.

Com a antecipação oferecida pelo PicPay, o banco antecipa o pagamento referente a diversos anos, efetuando o ressarcimento posteriormente diretamente do FGTS, conferindo ao cliente a tranquilidade de não se preocupar com pendências financeiras.

Antecipação com PicPay para negativados

Uma das características mais notáveis desse tipo de empréstimo é a segurança inerente à operação. Dado que os fundos já existem, as taxas de juros se mostram mais vantajosas em comparação a outras linhas de crédito.

Além disso, não é preciso passar por uma análise de crédito, pois o pagamento é descontado diretamente da conta do FGTS. Assim, o PicPay possibilita a antecipação do dinheiro do FGTS até mesmo para indivíduos com restrições de crédito.

Dentro dessa linha de crédito, o banco digital tem a capacidade de antecipar até sete parcelas do saque-aniversário, correspondentes a um período de sete anos. A taxa de juros inicia em 1,99% ao mês e varia de acordo com o montante do empréstimo e a modalidade de pagamento escolhida.

Como posso contratar a antecipação do FGTS?

A antecipação do FGTS pelo PicPay é acessível por meio de seu aplicativo, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS.

Para iniciar o processo, é indispensável habilitar a opção do saque-aniversário no aplicativo e, em seguida, conceder permissão ao PicPay Bank e ao Banco Digio para acessar as informações relativas ao seu Fundo de Garantia.

Logo em seguida, acesse o aplicativo do PicPay (Android, iOS) e siga para a seção “Mais Opções”, onde encontrará a categoria “Empréstimos” e, por fim, “Antecipar FGTS”. Daí em diante, basta seguir o guia passo a passo para concluir a operação com sucesso.

