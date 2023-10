Trabalhadores desta lista podem SACAR O FGTS em outubro

Comunicado emitido recentemente, chamou atenção de trabalhadores que se enquadram nos critérios estipulados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A nota faz referência aos saques específicos do FGTS, que podem ser essenciais para trabalhadores que buscam recursos adicionais.

Estes valores podem ser de grande auxílio, principalmente para aqueles que necessitam de recursos adicionais para resolver pendências financeiras, emergências, despesas que saíram do orçamento, entre outras questões.

A seguir, continue lendo para obter informações essenciais sobre como aproveitar esta oportunidade única e, se elegível, obter o dinheiro de imediato. Portanto, continue a leitura.

FGTS: entenda se você já pode sacar o seu

Em primeiro lugar, é fundamental destacar que o FGTS representa um direito trabalhista concedido a todos os profissionais que trabalham formalmente, com registro em carteira, regido sob a CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho.

Mensalmente, por meio de uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal, os empregadores depositam um valor correspondente a 8% do salário bruto do empregado. Estes valores podem ser sacados em situações específicas. Por este motivo, é preciso estar informado sobre as opções disponíveis e em quais ocasiões é possível sacar os valores, respeitando as diretrizes do fundo.

Quando é possível fazer o saque do fundo?

O FGTS disponibiliza saques para trabalhadores em determinadas situações, que podem incluir:

Término de contrato por prazo determinado; Rescisão do contrato de trabalho, em função de falecimento ou falência do empregador; Rescisão do contrato por motivos extraordinários ou decisão mútua das partes envolvidas; Necessidades pessoais relacionadas a desastres naturais ou calamidades públicas (saque-calamidade); Falecimento do trabalhador (herdeiros e dependentes podem efetuar o resgate); Idade avançada (acima de 70 anos).

Saque-aniversário: como funciona?

Além das opções já mencionadas, também existe o saque-aniversário. Esta é uma alternativa que permite que os trabalhadores acessem até 50% do saldo do FGTS, além de parcelas adicionais, de acordo com o mês de nascimento.

No entanto, é necessário solicitar a alteração do saque-rescisão para o saque-aniversário, com a ressalva de que esta mudança não pode ser revertida nos dois anos subsequentes. Vale lembrar que, em caso de demissão sem justa causa, a multa de 40% permanece aplicável.

Para solicitar o saque do FGTS, é possível fazer uso do aplicativo do FGTS, que está disponível para dispositivos com sistemas Android e iOS. O procedimento é simples:

Inicie o aplicativo do FGTS e faça login com seu CPF e senha; Escolha a opção “Meus saques”; Clique em “Cadastrar conta bancária”; Informe os dados da conta na qual deseja receber o depósito; Verifique o saldo disponível; Escolha o método de saque e conclua a operação.

Ao seguir este tutorial, o valor estará disponível em sua conta em até cinco dias úteis. Além disso, é possível efetuar o resgate pessoalmente, visitando uma das agências da Caixa Econômica Federal.

