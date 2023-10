A secretária executiva de Assistência Social, Francinete Panta Nery, enfatizou o comprometimento da equipe do CadÚnico (Cadastro Único) na implementação da iniciativa de inclusão de mais beneficiários ao programa de transferência de renda do governo federal. O calendário de pagamentos está previsto para iniciar no dia 18 de outubro. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda qual cidade receberá novos beneficiários e como solicitar o auxílio social.

Governo avisa: novas pessoas entrarão no Bolsa Família; veja se você está na lista. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A sua hora chegou

Através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH), a Prefeitura de Petrolina divulgou a expansão do programa Bolsa Família com a inclusão de 416 novos beneficiários, a partir deste mês de outubro.

Contudo, é importante destacar que esses beneficiários não receberão parcelas retroativas. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda mais detalhes sobre o anúncio, bem como as datas de pagamento do benefício social.

Prefeitura não confirma retroativos do Bolsa Família

A secretária executiva de Assistência Social, Francinete Panta Nery, enfatizou o comprometimento da equipe do CadÚnico (Cadastro Único) na implementação dessa iniciativa de inclusão de mais beneficiários ao programa. O calendário de pagamentos está previsto para iniciar no dia 18 de outubro.

A Prefeitura de Petrolina esclarece, no entanto, que não há confirmação de liberação de parcelas retroativas do Bolsa Família para os novos beneficiários. Em vez disso, orienta que os mesmos instalem o aplicativo do programa ou o Caixa Tem para obter informações adicionais.

Em caso de dúvidas, os responsáveis familiares são orientados a se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o primeiro cadastro.

Será necessário apresentar documentos como o NIS (Número de Identificação Social), documento oficial de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado, além de um dispositivo móvel.

Calendário de repasses do Bolsa Família

É fundamental notar que o cronograma de pagamentos para outubro já está disponível, e os pagamentos serão realizados nas seguintes datas, considerando o último dígito do NIS:

Final 1: 18 de outubro;

Final 2: 19 de outubro;

Final 3: 20 de outubro;

Final 4: 23 de outubro;

Final 5: 24 de outubro;

Final 6: 25 de outubro;

Final 7: 26 de outubro;

Final 8: 27 de outubro;

Final 9: 30 de outubro;

Final 0: 31 de outubro

Beneficiários desbloqueados podem receber valores atrasados

É importante ressaltar que o Governo Federal, em situações específicas, costuma disponibilizar parcelas retroativas para os beneficiários do Bolsa Família.

Isso ocorre quando há necessidade de revisão cadastral por conta de suspeitas de possíveis irregularidades nos dados cadastrais contidos no CadÚnico, como mudança de endereço ou falta de informações sobre um novo membro da família.

Nesses casos, os beneficiários podem ter seus benefícios temporariamente bloqueados, geralmente por um período de aproximadamente 60 dias. Somente após a atualização dos cadastros é que os pagamentos retroativos são liberados e os beneficiários retornam à lista de beneficiários do programa.

