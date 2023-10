Por que a sexta-feira (13) é sinônimo de AZAR? Entenda a origem do mito

A cada ano, alguma sexta-feira de algum mês específico certamente cairá no dia 13, e com ela muitos mitos e superstições a acompanham. A sexta-feira 13 inspirou até mesmo filmes de terror com o do serial killer Jason Vorhees, mas segundo a história, muitos outros acontecimentos justificam o temor que envolve esta enigmática data. Siga a leitura abaixo e saiba mais detalhes e curiosidades sobre o grande mito que envolve a data mais temida do nosso calendário.

Entenda a origem do mito que envolve a sexta-feira 13. — Foto: Reprodução

O dia do medo

A superstição que ronda o nosso calendário toda vez que uma sexta-feira cai no dia 13 é conhecida por provocar medo em muitas pessoas, mas poucos conhecem sua verdadeira origem.

Essa crença, que evoca apreensão e cautela, tem raízes em diversas culturas ao redor do mundo. Continue lendo, logo abaixo, para saber mais detalhes e curiosidades sobre o grande mito que envolve a sexta-feira 13.

Sexta-feira Santa e o início da superstição

Uma das explicações mais divulgadas para essa superstição está relacionada à figura de Jesus Cristo. Antes de ser crucificado, ele celebrou uma ceia com treze participantes, marcando o início do que hoje chamamos de Sexta-feira Santa.

A perseguição dos templários na França

Outra explicação encontra suas raízes na França do século XIV, quando o rei Felipe IV, temendo o poder da Igreja, buscou ingressar na prestigiosa ordem dos Cavaleiros Templários.

No entanto, os Templários rejeitaram seu pedido, levando o rei a ordenar a perseguição e prisão de membros da ordem em 13 de outubro de 1307.

Cristianismo e a associação à bruxaria

A cristianização dos povos bárbaros na Europa Medieval também desempenhou um papel na origem da superstição.

Antes de sua conversão, os escandinavos adoravam Friga, a deusa do amor e da beleza, mas com a propagação do cristianismo, começaram a associá-la à bruxaria, alegando que ela se reunia com 11 feiticeiras e o demônio toda sexta-feira para invocar pragas.

O banquete de Odin e o mito da desgraça

Outra lenda de origem nórdica fala sobre um banquete organizado por Odin, onde 12 deuses importantes foram convidados.

Loki, o deus da discórdia, não foi convidado e, furioso, causou tumulto no evento, resultando na morte de Balder, uma das divindades mais belas. Daí surgiu a crença de que um encontro com 13 pessoas é prenúncio de desgraça.

Interpretações divergentes

Apesar das histórias sinistras, algumas pessoas veem a sexta-feira 13 de forma mais otimista. De acordo com os princípios da numerologia, por exemplo, o número 13, quando somado, se aproxima do quatro, considerado um símbolo de boa sorte.

Além disso, em algumas culturas, como a indiana, americana e mexicana, o treze é associado à felicidade e prosperidade futura.

