Comunicado Banco do Brasil: donos de cartão de crédito podem comemorar

Se você possui cartões de crédito deve estar acostumado as inúmeras vantagens que certa bandeira ou até banco oferece para que usufrua o melhor do seu cartão. No entanto, se você tem um do Banco do Brasil, pode ter direito a aproveitar uma novidade incrível que acaba de ser anunciada pelo BB. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Cartões BB trazem novidades

Se você possui algum cartão de crédito do Banco do Brasil da linha Altus, especificamente da linha Private, temos uma ótima novidade para você.

A instituição está trazendo uma oportunidade única de acumular pontos até o dia 30 de setembro de 2024.

O comunicado oficial no site do banco revela que os usuários destes cartões poderão acumular até 4 pontos por dólar gasto. No entanto, para aproveitar ao máximo esse benefício, é essencial entender todos os detalhes, conforme explicaremos logo a seguir.

Quais cartões do Banco do Brasil são elegíveis?

A promoção é exclusiva para os cartões da linha Altus, da linha Private do Banco do Brasil. Além do acúmulo de pontos, os clientes que possuem esses cartões desfrutam de uma série de benefícios excepcionais.

Com os cartões Altus do Banco do Brasil, você pode acessar salas VIP ilimitadas, obter descontos em restaurantes, lojas e serviços em mais de 140 países, além de contar com a cobertura de cancelamento de viagens e outros privilégios.

Como funciona o acúmulo de pontos do cartão?

Durante o período de prorrogação, os cartões Altus do Banco do Brasil geram 4 pontos para cada dólar gasto. A boa notícia é que os pontos acumulados não têm prazo de validade, oferecendo flexibilidade na sua utilização.

Após o término do período de vigência da promoção, os cartões Altus voltam a acumular 2,5 pontos por dólar gasto. Isso dá aos titulares dos cartões aproximadamente um ano para aproveitar ao máximo esse benefício exclusivo.

Quem pode ter os cartões Altus do Banco do Brasil?

Esses cartões são destinados a clientes exclusivos do Banco do Brasil que fazem parte da linha Private de contas. A anuidade do cartão é de R$ 1.440, mas a instituição tem uma política de isenção da taxa para gastos acima de R$ 25 mil.

Como consultar?

Se você deseja obter mais informações sobre a linha de cartões Altus do Banco do Brasil e saber quais são os requisitos para adquiri-los, basta acessar o site oficial da instituição, onde todas as informações necessárias estão disponíveis.

Aproveite essa oportunidade única de acumular pontos e desfrutar de vantagens exclusivas oferecidas pelos cartões Altus do Banco do Brasil.

