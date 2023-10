WhatsApp: 10 maneiras de deixar o app com a SUA CARA

O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito prática útil, mas você sabia que é possível personalizar suas mensagens? Sim, você pode dar seu toque especial no aplicativo.

Se você está cansado das fontes padrão e deseja adicionar um toque mais personalizado às suas conversas, nós temos a solução perfeita!

Nós montamos um guia para você aproveitar todas as funcionalidades de personalização do aplicativo e transformar sua experiência no aplicativo de mensagens.

Você vai aprender como trocar a fonte, aumentar o tamanho da letra e até mesmo deixar suas mensagens coloridas. A seguir, continue lendo para ver 10 dicas que vão deixar o WhatsApp com a sua cara!

Como deixar o WhatsApp com a sua cara/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

10 dicas para customizar o seu WhatsApp:

Alterando a fonte para FixedSys (monoespaçado)

A fonte FixedSys é uma edição oferecida no aplicativo. Para usá-la, digite três acentos graves (“ ") no início e no final da palavra ou frase desejada. Por exemplo: “`Festa de aniversário“`



Destaque com texto em negrito

O negrito é ideal para destacar palavras ou frases importantes. Para aplicar o negrito, coloque um asterisco (*) no início e no final do trecho selecionado. Exemplo: *Festa de aniversário*.



Use itálico para ênfase

O itálico é ideal para enfatizar palavras ou frases inteiras. Para fazer uso, coloque um underline (_) no começo e no final do texto. Exemplo: _Festa de aniversário.



Texto riscado para efeito

Crie um efeito de texto riscado com tils (~) no início e no final da palavra ou frase. Exemplo: ̶O̶i̶,̶ ̶t̶u̶d̶o̶ ̶b̶e̶m̶?̶~



Combinações de formatação

Você pode combinar formatações diferentes na mesma frase, como usar itálico e negrito. Não esqueça de inverter a ordem dos sinais no começo e no final, caso seja necessário.



Utilize o site ponto de fusão

O site “Ponto de Fusão” oferece diferentes fontes para o WhatsApp. Para utilizar, basta digitar o texto, escolher uma fonte e copiar o conteúdo gerado para colar diretamente no app.



Aplicativo Stylish Text

O Stylish Text é um aplicativo que permite personalizar suas mensagens no WhatsApp. Você pode escolher, por exemplo, fontes espaçadas e letras maiores. É possível compartilhar o resultado diretamente no aplicativo.



Site Fonts for WhatsApp

O site Fonts for WhatsApp também é uma possibilidade para customizar a fonte no aplicativo. Digite seu texto, escolha uma fonte e copie o conteúdo para colar diretamente em suas conversas no aplicativo.



Aumente o tamanho da letra

É possível ampliar ou reduzir o tamanho da fonte para tornar a experiência de leitura mais confortável. Para ajustar o tamanho da letra, basta entrar nas configurações do aplicativo.



Use o Blue Text para colorir suas mensagens

Para adicionar um pouco de cor, use o aplicativo Blue Text, disponível apenas para Android. Este app permite que você escreva mensagens em letras azuis. Em seguida, basta compartilhar diretamente no WhatsApp.

Experimente diferentes fontes, formatações e cores para adicionar um toque pessoal às suas conversas. Divirta-se personalizando suas mensagens no WhatsApp!

