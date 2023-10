Atenção! ESTES 3 alimentos ficaram mais caros nos últimos dias

Segundo dados divulgados recentemente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, (IPCA) alguns alimentos dos grupos de leguminosas, cereais e panificados sofrem leve aumento no último mês. Essas alterações de preços para o consumidor final contribuíram para a redução no índice do grupo Alimentos e Bebidas em setembro. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o que ficou mais caro ou mais barato nos mercados do país.

O sobe e desce dos preços

De acordo com os dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) referentes ao mês de setembro, o grupo Alimentos e Bebidas apresentou uma deflação de 0,71%.

Esse resultado é animador, principalmente devido à queda de 1,02% no subitem alimentação no domicílio, que superou a retração registrada no mês anterior. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes na variação de preços.

Itens alimentícios com variações positivas

Antes de mais nada, é importante esclarecer que os alimentos exercem considerável influência sobre a inflação geral medida pelo IPCA, sendo o grupo de maior peso no indicador, representando 21,11% de impacto.

No que se refere aos itens que compõem o grupo de Alimentação e Bebidas, apenas três deles apresentaram alta expressiva em setembro:

Maçã: +4,21%

+4,21% Arroz: +3,20%

+3,20% Tomate: +2,89%

Alimentos com quedas de preços

Por outro lado, diversos alimentos registraram significativas quedas nos preços durante o mês:

Batata-inglesa: -10,41%

-10,41% Cenoura: -9,19%

-9,19% Mamão: -9,06%

-9,06% Cebola: -8,08%

-8,08% Feijão-carioca: -7,55%

-7,55% Ovo de galinha: -4,96%

-4,96% Leite longa vida: -4,06%

Alimentação em domicílio

Quando observamos a alimentação no domicílio, apenas três itens registraram aumento de preços: cereais, leguminosas e oleaginosas; sal e condimentos; e panificados. Esses aumentos contribuíram para a redução no índice do grupo Alimentos e Bebidas em setembro.

Por outro lado, os maiores declínios de preços foram observados em tubérculos, raízes e legumes; leites e derivados; carnes; hortaliças e verduras; e aves e ovos.

Alimentação fora do domicílio

Além disso, a alimentação fora do domicílio também apresentou desaceleração em relação ao mês de agosto.

As altas nos preços de refeições (0,13%) e lanches (0,09%) foram menos intensas do que as observadas no mês anterior, que foram de 0,18% e 0,30%, respectivamente. Esse cenário contribui para uma visão mais ampla da estabilidade de preços no setor alimentício em setembro.

