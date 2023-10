O que mudou na aposentadoria para homens em 2023?

As regras de aposentadoria para homens envolvem diferentes modalidades, requisitos e cálculos e para não ser surpreendido por valores inesperadamente baixos, é fundamental compreender o que mudou na legislação após a Reforma da Previdência. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda, em detalhes, os novos requisitos e modalidades disponíveis para se aposentar.

A lei dos homens

Com as constantes mudanças nas legislações previdenciárias, é essencial compreender as nuances das regras de aposentadoria, que variam consideravelmente entre homens e mulheres.

Para isto, continua a leitura, logo abaixo, para entender melhor as regras de aposentadoria que se aplicam aos homens, destacando as diferentes modalidades e os requisitos específicos em cada uma delas.

Reforma da Previdência impacta em aposentadoria para homens

Os tipos de aposentadoria seguem os mesmos para ambos os gêneros: por idade e por tempo de contribuição.

Para conquistar a aposentadoria por idade, o homem precisa atender a requisitos de idade, carência e tempo de contribuição. Com a reforma da previdência, um novo requisito de tempo de contribuição foi introduzido.

Antes da Reforma da Previdência, os homens tinham direito à aposentadoria por idade ao alcançar 65 anos de idade e possuir 180 meses de carência (equivalente a 15 anos de contribuição).

Com a reforma, os requisitos para aqueles que começaram a contribuir após a mudança são os seguintes:

65 anos de idade

20 anos de contribuição, com pelo menos 180 meses de carência.

O que mudou em relação ao valor da aposentadoria por idade?

Antes da Reforma, o cálculo do valor da aposentadoria por idade do homem levava em consideração 70% da média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, acrescido de 1% para cada ano de contribuição.

Com a Reforma, o valor da aposentadoria por idade do homem passou a ser equivalente a 60% da média dos salários de contribuição a partir de julho de 1994, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos.

Se aposentando por tempo de contribuição

Assim como na aposentadoria por idade, a Reforma também impactou as regras da aposentadoria por tempo de contribuição.

No entanto, os homens que cumpriram os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma mantêm o direito adquirido de acordo com as regras antigas.

Regra da idade progressiva para homens

Para a aposentadoria por tempo de contribuição com base na regra de transição da idade progressiva, o homem deve atender aos seguintes requisitos:

35 anos de contribuição

65 anos (a partir de 2027)

Cumprindo esses critérios, o homem poderá se aposentar por tempo de contribuição e o valor da sua aposentadoria será equivalente a 60% da média dos salários de contribuição a partir de julho de 1994, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos.

Regra dos pontos para homens

A aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição dos pontos exige que o homem satisfaça os seguintes requisitos:

35 anos de contribuição

Somar 89 pontos, com aumento de 1 ponto por ano até atingir 105 pontos em 2028.

Seguindo essas diretrizes, o valor da aposentadoria será equivalente a 60% da média dos salários de contribuição a partir de julho de 1994, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos.

