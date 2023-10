Quer encontrar um novo amor? Confira a simpatia do Dia das Bruxas

O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma festividade marcada para o dia 31 de outubro, na véspera do Dia de Todos os Santos. É por isso que tantas simpatias são feitas nesta data.

Embora seja celebrado em diversos países ocidentais, sua influência é mais acentuada nos Estados Unidos, onde foi introduzido no século 19 por imigrantes irlandeses.

E você sabia que este também é um bom momento para encontrar um novo amor? A seguir, continue lendo e confira simpatias para atrair o amor nesta data.

Dia das Bruxas: entenda a origem desta festividade

A raiz do Halloween remonta a mais de 2500 anos, com sua origem entre os povos celtas. A crença era de que, no último dia do verão (31 de outubro), os espíritos dos mortos emergiam dos cemitérios para possuir os vivos.

Os celtas, para afugentar estas aparições, adornavam suas casas com itens macabros, como caveiras, ossos decorados e abóboras esculpidas.

Em função da sua natureza pagã, a festividade enfrentou condenações na Europa durante a Idade Média, quando passou a ser conhecida como Dia das Bruxas.

Aqueles que a celebravam enfrentavam perseguições e a Inquisição frequentemente os condenava à fogueira. Com o propósito de cristianizar a celebração e reduzir suas raízes pagãs, a Igreja estabeleceu o Dia de Finados, em 2 de novembro.

No Brasil, o Halloween é uma festa pouco difundida, mas para aqueles que a celebram, a crença na influência positiva das bruxas é notável. Tanto é assim que várias simpatias são realizadas durante o Dia das Bruxas. Confira algumas opções de simpatias abaixo.

Simpatias para atrair o amor no Dia das Bruxas:

Para atrair harmonia na vida sentimental

Uma pedra azul é colocada em um vidro de água, com algumas gotas de perfume, durante a noite de 31 de outubro. No dia seguinte, a pedra é retirada, colocada em um saquinho vermelho e costurada com linha da mesma cor. Carregue o saquinho, concentrando-se em imagens de alegria e harmonia na vida amorosa, pois o vermelho é a cor do amor.



Para conquistar o amor de alguém

Despetale uma rosa vermelha na noite do Dia das Bruxas, escreva o nome da pessoa amada em cada pétala com um espinho de rosa. Depois, jogue as pétalas em água corrente e aguarde pelo resultado. Esta simpatia pode ser realizada tanto por quem já está em um relacionamento quanto por quem busca um novo amor.



Para uma aproximação no amor

Corte uma maçã ao meio e reserve as sementes. Em seguida, aplique mel generosamente em uma das metades da maçã. Escreva o nome da pessoa amada, sua data de nascimento e signo em um papel cor-de-rosa. Faça o mesmo com seu nome, data de nascimento e signo. Una as duas metades da maçã, colocando o papel no meio, e fixe sete palitos na fruta. Enterre tudo sob uma roseira, de preferência de cor-de-rosa. Após retornar para casa, guarde as sementes da maçã em um saquinho cor-de-rosa, junto com pedaços de canela em pau. Mantenha esse saquinho em seu guarda-roupa.

