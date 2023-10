Antes de sair de uma empresa, é comum que os trabalhadores queiram saber os valores disponíveis do FGTS. Por mais que seja fácil verificar estes valores, nem sempre é tão acessível assim consultar os valores adicionados da multa de 40% sobre o valor em si. Veja abaixo como consultar o FGTS e calcular o adicional de 40% sobre o valor em si.

FGTS passo a passo para consultar o valor da sua multa de 40% | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como verificar os valores do FGTS?

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todo trabalhador. O empregado possui um valor acumulado que todos os meses possuem valores adicionados.

Quando o mesmo é demitido sem justa causa ou com um acordo entre ambas as partes — é possível realizar o saque integral dos valores acumulados no FGTS.

Dependendo do tempo trabalhado nas empresas, o trabalhador pode ter R$ 20 mil ou mais para sacar. E essa consulta pode ser feita através do aplicativo do Meu FGTS.

O trabalhador irá fazer login na plataforma e posteriormente verificar a aba de “Saldo”. O valor ali presente é o saldo disponível para o trabalhador em caso de demissão sem justa causa.

Lembrando que este valor pode ser sacado em outras situações. Bem como em algumas doenças e até mesmo antecipação do FGTS através do empréstimo.

Como é previsto em lei, o trabalhador tem direito a 40% adicional ao valor. É necessário realizar o cálculo corretamente para conseguir uma melhor organização das finanças.

Leia mais: Quanto você receberá do lucro do FGTS até 2024? Confira mais aqui

Como calcular a multa do FGTS?

O valor do repasse que deverá ser recebido pelo beneficiário é com base no saldo contido dentro do Fundo de Garantia. Para calcular a multa do FGTS é bem simples. O cálculo é incidente ao valor contido no saldo.

Portanto, o trabalhador precisa verificar o saldo e aplicar 40% em cima dele. A fim de saber o valor da multa sobre o valor em questão. É bem simples.

Basta pesquisar no Google: “Quando é 40% de (digite o valor armazenado no saldo)”. E então, o valor resultante é o total da multa de 40% do FGTS. Caso necessário, é possível realizar o cálculo de maneira manual (abaixo terá um vídeo explicando como realizar o cálculo).

Veja o passo a passo manual:

Confira o valor do saldo; Multiplique este valor por 40; Divida o resultado por 100. Pronto!

O valor resultante é o total da multa do FGTS que irá incidir sobre os recursos em questão. Logo, basta abrir o requerimento de solicitação do FGTS e aguardar o depósito em conta.

Veja como calcular a multa passo a passo

Leia mais: Moradores de 20 cidades não precisam pagar pelo FGTS; veja a lista