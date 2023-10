Boa notícia — o mês de outubro está acabando e o mês de novembro vem recheado de promoções. Marcado pela Black Friday — dia na qual milhares de produtos ganham descontos em milhões de lojas espalhadas pelo mundo, é o momento certo para comprar o tão sonhado celular, videogame ou eletrodoméstico. Fique atento aos sites que já aderiram à Black Friday antes mesmo do dia e aproveite agora mesmo as promoções.

Lista de sites que já estão na Black Friday 2023; veja quais são | Foto de Tamanna Rumee na Unsplash

Estes sites já estão em clima de Black Friday

Ganha aquele que chega primeiro. Alguns sites brasileiros e internacionais já começaram de agora a oferecerem as melhores ofertas para os seus clientes. Através das promoções de Black Friday — é possível obter os melhores produtos com preços acessíveis.

Mercado Livre: a Black Friday começou cedo no Mercado Livre. Com promoções que podem chegar a descontos de 70% em vários itens. Outros um pouco menos indo até os 50%. As ofertas estão inclusas em vários itens da loja. Como por exemplo — celulares, liquidifacadores, aspirador de pó, etc.

CVC: A empresa já antecipou as promoções de Black Friday e está oferecendo aos clientes passagens com preços exclusivas e hospedagem com valores super acessíveis. Haja vista que em alguns destinos, a empresa incluiu uma cortesia para os clientes que possuem crianças de até 11 anos.

Amazon: a Amazon já está esquentando seus itens com as ofertas de Black Friday. No site ou no aplicativo já é possível verificar estes valores e usufruir das melhores ofertas em épocas de Black Friday.

Portanto, estas são algumas das lojas que já aproveitaram o embalo e anteciparam suas ofertas de Black Friday. Tudo indica que serão continuadas até o dia 24 de novembro.

Afinal, realmente vale a pena comprar na Black Friday?

Com certeza. Muitas lojas proporcionam descontos exclusivos somente nesta época do ano. Bem como consultorias, cursos online e tudo que é possível vender fisicamente ou na internet.

Haja vista que é a época do ano que vende aquele que mais oferecer descontos. Na qual as lojas praticamente zeram seus lucros para conseguir entregar os melhores preços para seus consumidores.

Portanto, é importante se atentar a alguns detalhes. Nem todas as lojas são transparentes, e acabam enganando os clientes nesta época. Duas semanas antes do dia da compra, verifique o preço dos produtos e anote todos em um caderno.

No dia da promoção verifique se realmente teve algum tipo de abatimento ou não. Caso não tenha, não se enquadra na Black Friday — com isso, é cabível procurar outras lojas com preços melhores.

E por fim — sempre optar por lojas de confiança. Que não sobem os preços antes desta época para reduzi-los posteriormente e dar a sensação de super oferta. Todo cuidado e atenção são poucos.

Veja mais detalhes sobre este assunto

