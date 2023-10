Atenção! Concurso Ebserh encerra inscrições nesta terça (31); quase 700 vagas

O período de inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi estendido e se encerra nesta terça-feira, dia 31 de outubro. A inscrição deve ser realizada através do site da banca organizador , o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As taxas de inscrição variam de R$ 90 a R$ 159.

Concurso Ebserh 2024 está prestes a se encerrar / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Detalhes do concurso

No total, são ofertadas 695 vagas no concurso, divididas da seguinte forma: 554 vagas na área médica, 106 vagas na área assistencial e 35 vagas na área administrativa, além da formação de cadastro reserva. Os salários variam de aproximadamente R$ 2 mil a R$ 12 mil, dependendo do cargo.

Essas oportunidades estão distribuídas pelos 41 hospitais universitários federais vinculados à rede, incluindo a sede da instituição em Brasília, e estão divididas em seis microrregiões.

Onde será feito o trabalho para quem passar no concurso

Os locais de lotação incluem o Distrito Federal e os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O concurso compreenderá provas objetivas e de títulos, com a inclusão de prova discursiva para os cargos da área administrativa. As provas serão realizadas em um único dia, em 17 de dezembro, abrangendo todos os estados brasileiros, incluindo as capitais e cidades do interior onde estão situados os hospitais da rede Ebserh.

