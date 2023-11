Renda extra para o Natal: 8 boas ideias para lucrar em 2023

O Natal está chegando e este período é uma excelente ocasião para explorar oportunidades de renda extra ou, até mesmo, iniciar um empreendimento.

O ano de 2023 trouxe desafios inegáveis. A crise, desencadeada pela pandemia da Covid-19, ainda se reflete nos empregos, o que impulsionou muitas pessoas a buscar no empreendedorismo uma saída para sustentar suas famílias. Neste artigo, confira 8 ideias para impulsionar sua renda no final do ano.

Confira 8 sugestões para fazer renda extra no período do Natal/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Produza cestas de Natal para fazer renda extra

Esta é uma oportunidade de negócio atrativa, especialmente em função da alta demanda durante as festividades de fim de ano. As cestas de Natal vêm em diversos tamanhos e variedades de conteúdo.

Os itens essenciais em uma cesta de Natal incluem:

Panetone

Vinhos, espumantes ou champanhe

Frutas cristalizadas

Biscoitos

Amendoins e nozes

Uvas passas

Salgadinhos

Para determinar o custo de montar as cestas, é crucial conduzir uma pesquisa de mercado. Comece selecionando os produtos a serem incluídos e pesquise fornecedores para cada item.

Elabore uma planilha com informações sobre os produtos, seus fornecedores e os preços. Se desejar inspiração adicional, explore o link deste site.

Caso se sinta inseguro, considere adquirir treinamentos ou buscar consultorias.

Design de Árvores de Natal

Muitas pessoas desejam decorar suas árvores de Natal com um design único e que harmonize com sua decoração. No entanto, nem todos possuem a criatividade ou paciência necessárias para criar uma decoração excepcional.

Você pode oferecer serviços de design para montagem de árvores natalinas, criando uma oportunidade valiosa de renda extra neste período do ano. Além disso, se estiver disposto a ensinar, poderá oferecer cursos ou treinamentos nessa área.

Ensine a preparar pratos tradicionais de Natal

Se você possui habilidades culinárias, especialmente na elaboração de pratos tradicionais de Natal, considere compartilhar seu talento com outras pessoas.

Uma opção interessante é criar um e-book que ensine a preparar deliciosas iguarias natalinas e disponibilizá-lo em plataformas de venda, como Hotmart ou Eduzz.

Além disso, você pode buscar oportunidades de trabalho presencial para cozinhar receitas específicas nas casas das famílias.

Venda de roupas ou acessórios personalizados

A comercialização de roupas e acessórios personalizados é uma oportunidade de negócio ao longo de todo o ano. Isso inclui camisetas personalizadas, copos ou canecas personalizadas, bijuterias e cosméticos, entre outros.

No final do ano, quando os clientes estão mais propensos a comprar, seja para uso próprio ou como presentes, essa atividade pode gerar uma renda extra significativa.

Venda de Panetones Artesanais

O panetone é um clássico que não pode faltar na ceia de Natal. Preparar e vender panetones artesanais durante o período de final de ano pode ser uma fonte de lucro considerável.

Se você dominar receitas diferenciadas, como chocotones em taças ou panetones com recheios especiais, suas chances de sucesso aumentam significativamente.

Produção de doces de Natal personalizados

Seguindo o tema gastronômico, você pode encantar seus clientes oferecendo doces de Natal personalizados e gourmet. Se você não tem ideias claras de por onde começar ou não se sente seguro em relação às receitas, considere fazer um curso online, como da chef Gabi Coelho.

O curso abrange diversas receitas gourmet, incluindo brigadeiros gourmet, balas gourmet, cones trufados, tortas na taça, chocotones trufados e muito mais. Além disso, ele vem com um bônus exclusivo sobre como aumentar as vendas por meio do Google Adsense.

Embalagem de presentes personalizadas

A oferta de serviços de embalagem de presentes personalizadas não se restringe apenas às festividades de final de ano, podendo ser uma opção de negócio contínua.

Você pode utilizar uma variedade de materiais, como madeira, papelão, vidro ou plástico, e explorar sua imaginação para criar soluções personalizadas e diversificadas para o mercado.

Sites confiáveis para fazer renda extra neste Natal sem sair de casa:

Confecção de acessórios em crochê

Se você possui habilidades em crochê, saiba que há uma variedade de produtos que podem ser confeccionados, incluindo guirlandas, porta-copos, toalhas, bordados em pano de prato, enfeites e muito mais.

O crochê é uma atividade artesanal que tem ganhado destaque nos últimos anos, representando uma excelente oportunidade de obter lucros com um investimento relativamente baixo.

Renda extra no Natal: dicas finais

Escolha uma atividade que lhe agrade e empenhe-se em oferecer o seu melhor. Após escolher sua estratégia para gerar renda extra, não hesite em colocá-la em prática. Lembre-se de que feito é melhor que perfeito.

Mantenha organização e disciplina, buscando constantemente a melhoria contínua e o crescimento futuro. Aproveite este período para impulsionar sua renda ou iniciar seu negócio para o ano de 2024.

