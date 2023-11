Quer se aposentar em 2023? Você precisa saber disso

Em 2023, as idades mínimas para quem quer se aposentar permanecem as mesmas estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019.

Para os homens, é necessário atingir os 65 anos de idade, enquanto as mulheres devem alcançar os 62 anos. Além disso, tanto homens quanto mulheres devem comprovar uma contribuição mínima de 15 anos.

Você tem a intenção de se aposentar ainda neste ano? Então continue lendo para saber todos os detalhes sobre como se aposentar ainda em 2023.

Quer se aposentar ainda neste ano? Saiba o que você precisa fazer/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dicas para quem quer se aposentar ainda em 2023

Para os trabalhadores rurais, as exigências são um pouco menores, permitindo que os homens se aposentem com 60 anos e as mulheres com 55, desde que tenham o mesmo período de contribuição.

É importante ressaltar que, para dar entrada na aposentadoria por idade em 2023, é essencial possuir a seguinte documentação:

Número do CPF;

Documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS);

Comprovante de endereço.

Todo o processo de solicitação pode ser realizado de forma online, através do portal Meu INSS. Basta acessar o sistema, selecionar a opção “Novo Pedido” e escolher “aposentadoria por idade urbana” na lista de serviços disponíveis. As instruções serão fornecidas para prosseguir com o requerimento.

Caso prefira, é possível contatar a Central de Atendimento pelo número 135 para obter assistência e acompanhar o status do seu processo. Basta acessar o Meu INSS, selecionar “Consultar Pedidos” e escolher o seu processo para obter mais detalhes.

Aposentadoria por diabetes, é possível? Entenda

A busca pela aposentadoria em função da diabetes é mais comum do que pode parecer. A diabetes é uma condição difundida que afeta a capacidade de produção de insulina, fundamental para o uso da glicose como fonte de energia no corpo.

Incialmente, a diabetes não causa incapacidade, seja nas atividades diárias ou no trabalho. Entretanto, à medida que a doença evolui, pode afetar significativamente a capacidade de um indivíduo. Em estágios avançados, quando a diabetes não está controlada, pode levar a complicações graves, como cegueira e amputações.

Nestes casos, a habilidade de desempenhar tarefas no trabalho pode ser prejudicada, e aí entra o auxílio-doença, fornecendo suporte financeiro durante o tratamento. Se a incapacidade se tornar permanente, a aposentadoria por invalidez passa a ser uma alternativa.

Especialista dá 3 dicas para você se aposentar ainda em 2023:

Aposentadoria por invalidez em função da diabetes

A solicitação da aposentadoria por invalidez em função da diabetes ocorre somente quando a incapacidade permanente para o trabalho é comprovada.

Enquanto a pessoa com diabetes ainda é capaz de trabalhar, o benefício não é concedido. Se a incapacidade for temporária e a pessoa precisar se afastar do trabalho por um período específico, pode requerer o auxílio-doença.

É importante observar que, mesmo com laudos médicos que atestem a incapacidade, os requerentes do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez devem passar por uma perícia médica do INSS.

Para solicitar a aposentadoria por invalidez em função da diabetes, o processo deve iniciar com o pedido de auxílio-doença. A aposentadoria só é concedida quando a diabetes causa uma incapacidade permanente que impede o retorno ao trabalho. Para obter aprovação, é necessário:

Comprovar contribuições para o INSS, realizadas antes do diagnóstico da doença (se a incapacidade ocorrer imediatamente após o diagnóstico) ou antes da incapacidade para o trabalho (se esta surgir posteriormente);



Cumprir o período de carência, que é de 12 meses para pessoas com diabetes, significando que pelo menos 12 contribuições devem ter sido realizadas. Exceções são feitas para casos de agravamento da doença que resultam em amputações, onde a carência não é considerada;



Apresentar provas da doença e a data de início da incapacidade, responsabilidade do segurado ou paciente. A falta de documentação médica adequada pode resultar na recusa do benefício pelo INSS.

