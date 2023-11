Data limite para sacar o Pis/Pasep esquecido foi anunciada e está próxima

Todos os anos os trabalhadores brasileiros buscam informações acerca dos repasses referentes ao PIS/Pasep. Os valores são pagos durante todo o ano — começando no início do mês e findando no mês de dezembro. Entretanto, alguns brasileiros ainda não realizaram o saque. É importante ficar atento.

Data limite para sacar o PisPasep esquecido foi anunciada e está próxima | Data definida para receber o novo salário-mínimo 2024

PIS/Pasep ainda pode ser sacado neste mês

Todos os meses os trabalhadores precisam ficar atentos quanto aos repasses do PIS/Pasep. Neste ano de 2023 — os repasses referentes ao abono salarial era com base no ano de 2021. Milhões de trabalhadores ainda não pediram o saque. Por diversos motivos. O prazo máximo é neste mês de dezembro. Caso contrário será necessário aguardar o próximo ciclo de pagamentos.

Além disso, é importante verificar os saques de maneira atenta. Caso contrário, o dinheiro poderá retornar para o Tesouro Nacional. Por esse motivo é de suma importância que o trabalhador fique atento ao prazo de pagamento. os repasses podem ser verificados através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Ademais — basta aguardar o período em si do saque. Que é feito através da conta bancária de cada trabalhador cadastrado em sua guia de recebimento dos demais auxílios/benefícios recebem.

Caso o trabalhador não esteja com acesso as suas respectivas contas bancárias, é possível ir sacar o benefício de maneira presencial em sua agência local de recebimento. Portando os documentos de identificação pessoal, como RG e CPF.

PIS/Pasep de 2024 é confirmado

Boa notícia para os brasileiros — o PIS/Pasep de 2024 foi confirmado. Haja vista que o PIS/Pasep de 2024 possui como base o ano de 2022. Em razão da Covid-19, o calendário de pagamentos referentes ao PIS/Pasep acabou atrasando em quase 02 anos.

Não se sabe ao certo quando O Governo Federal irá reajustá-lo novamente. Entretanto, é possível ficar atento quanto as demais informações do abono.

Logo — os valores já foram confirmados. O PIS/Pasep todos os anos paga o equivalente a 01 salário mínimo vigente para todos os trabalhadores que exerceram atividades profissionais remuneradas sob o Regime CLT no ano base.

Isto é — em 2022. Portanto, estes trabalhadores irão gozar dos benefícios referentes aos meses trabalhados. Caso o trabalhador não tenha exercido atividades remuneradas durante os 12 meses do ano — há de receber o valor equivalente.

O valor do PIS/Pasep de 2022 foi confirmado em R$ 1421. Visto que é o valor confirmado do salário-mínimo do ano de 2024. Lembrando que o valor pago do abono salarial é referente ao valor do salário-mínimo vigente.

