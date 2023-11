Marte no Brasil: desertificação no Piauí produz fotos de crateras vermelhas

Recentemente, fotos revelaram desertificação em Gilbués, no Piauí. Por conta da paisagem, a localização apresenta uma geografia semelhante ao planeta Marte.

A cidade sul-piauiense é conhecida como o “Deserto de Gilbués” e apresenta paisagens áridas e crateras vermelhas, características da maior região desertificada do Brasil.

A desertificação resulta da erosão contínua do solo frágil na área, agravada pelo desmatamento, expansão urbana desordenada e possivelmente influenciada pelas mudanças climáticas, conforme indicam especialistas.

A seguir, continue lendo para entender o que causa esta paisagem única na região e quais as consequências.

Fotos revelam desertificação em Gilbués, no Piauí, com semelhanças ao planeta Marte. / Foto: Divulgação Nelson Almeida/AFP

Deserto de Gilbués: entenda o que causou a paisagem de Marte

O historiador ambiental Dalton Macambira, da Universidade Federal do Piauí, ressalta que o problema da erosão não é recente, e o próprio nome “Gilbués” tem origem, provavelmente, na palavra indígena “jeruboés,” que significa “terra fraca”.

No entanto, as ações humanas exacerbaram a situação, com a destruição da vegetação, já que as raízes das árvores ajudavam a estabilizar o solo. A expansão urbana na cidade, que atualmente abriga 11.000 habitantes, também contribuiu para este processo.

Piauí: localidade foi palco da corrida por diamantes no século XX

Além disso, Gilbués foi palco da corrida por diamantes no século XX, após a produção de cana-de-açúcar, e atualmente se destaca como um dos principais polos produtores de soja do estado.

Dalton Macambira observa que essa atividade econômica agrava a desertificação, já que sobrecarrega o ambiente natural além de sua capacidade de suporte.

Os cientistas afirmam que são necessários estudos adicionais para avaliar o impacto do aquecimento global no fenômeno, embora Macambira argumente que as mudanças climáticas podem agravar a situação nas áreas já afetadas pela degradação ambiental.

Região afetada dobrou e já é maior que a cidade de Nova York

Estudos recentes do historiador ambiental apontam que a área afetada pela desertificação em Gilbués mais que dobrou, passando de 387 para 805 km² entre 1976 e 2019, uma extensão maior que a cidade de Nova York.

Cerca de 500 famílias dependem da agricultura familiar na região afetada, cultivando milho, feijão, arroz, melancia e outros produtos, enfrentando desafios para manter a produtividade.

Os agricultores observam temporadas mais secas e chuvas mais curtas, porém intensas, o que piora o problema, com as fortes precipitações causando erosão adicional e aprofundando as “voçorocas,” enormes cânions.

Agricultores continuam plantando na paisagem desértica

Washington Rodrigues, um dos agricultores, continua plantando, mesmo sem apoio governamental, embora todo este processo seja muito complexo.

Ele sugere a piscicultura como uma alternativa de renda na região, uma vez que esta está localizada sobre o segundo maior lençol freático do país.

O agricultor observa: “Mesmo após o abandono do governo, não paramos de plantar, mas enfrentamos desafios. Conseguimos nos unir para custear tratores que ajudam na melhoria do solo, mas a irrigação é um problema, devido ao alto custo da energia.”

Para ajudar os agricultores e mitigar os impactos da desertificação, foi criado o Núcleo de Pesquisa de Recuperação de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação (Nuperade) em 2005.

No entanto, as atividades estão suspensas há seis anos, sem perspectiva de retorno. O Piauí detém a maior área em processo de desertificação no Brasil.

