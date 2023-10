Persiana de placa: nova moda perigosa no trânsito

Não é de hoje que os motoristas brasileiros tentam burlarem o Código de Trânsito Brasileiro de inúmeras maneiras. O popular CTB. Entretanto, com o avanço da tecnologia isso está se tornando mais frequente e eficaz. Tratando-se de uma modalidade criminosa que quando verificada pelas autoridades, podem resultar em multas gravíssimas e remoção do veículo. Veja abaixo todos os detalhes.

Esta prática está surpreendendo a todos

Trata-se de uma prática que viralizou na internet após uma postagem de um YouTuber famoso realizando essa manobra. O condutor pode comprar este equipamento “Persiana de placa” em vários sites estrangeiros e com alguns ajustes instalarem em seus veículos.

É um dispositivo que serve para trocar a numeração da placa ou girá-la. Depende muito do intuito do condutor. Através de um botão que fica escondido no veículo, a placa do automóvel é sobreposta por uma outra ou simplesmente tampada.

Haja vista que isso é muito comum em condutores de motocicletas. Por esse motivo — é importante ficar atento quanto aos detalhes em razão da facilidade dessas pessoas em conseguirem estes equipamentos.

O preço médio desses equipamento é de R$ 450. Podendo ser comprados em sites estrangeiros de maneira facilitada. Posteriormente — é necessário apenas a instalação através de um profissional eletricista e o crime já está quase que preparado.

Por mais que seja difícil identificar estes veículos, uma simples revisão no veículo pelas autoridades pode identificar facilmente esta modalidade criminosa. Que está ficando muito comum — entretanto, todo cuidado é pouco.

Afinal, quais são as consequências dessa infração?

É uma prática criminosa que se enquadra muito mais do que em uma simples infração de trânsito. Lembrando que este artigo não possui como intuito o incentivo dessas práticas criminosas — pelo contrário, não recomenda o seu uso.

Lembrando que os motoristas que forem pegos com esses equipamentos — podem ser multados, presos e ter o seu veículo apreendido. Logo — é importante pensar duas vezes antes de cometer esta infração/crime.

O CTB prevê uma multa gravíssima no fato de cobrir a placa do veículo. Sendo no valor de R$ 293. Além disso — o veículo pode ser apreendido. Caso realmente seja confirmado a adulteração da placa, o condutor irá encarar uma pena de até seis meses.

Haja vista que esse crime está previsto no Código Penal Brasileiro, em seu artigo de número 311. Portanto, é importante ficar atento a todos estes detalhes. Todo cuidado é pouco.

