Como passar no ENEM? Siga estas 8 dicas matadoras

Todos os anos há a prova do ENEM, ela é uma das mais temidas pelos estudantes, pois são dois dias de provas que desafiam cada aluno a acertar o máximo de questões possíveis sobre todo o conteúdo visto no Ensino Médio. Contudo, é fato que para quem se preparou, não há mistério, é apenas ir e fazer uma boa prova. Portanto, confira as melhores dicas para iniciar ou dar continuidade aos estudos para o exame.

Confira as melhores dicas para ir bem no ENEM | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As primeiras dicas são simples, mas importantes

Saber quais matérias irão cair é de suma importância, ou seja, é o primeiro passo. Então, sempre é importante ler com atenção todo o edital. Basicamente, no primeiro dia são 45 questões de linguagens e 45 questões de humanas e uma redação. Já no segundo dia, serão 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza.

Ao começar estudar, tenha um local somente para isso, tranquilo, para que o estudo possa fluir da melhor maneira possível. Evite distrações no ambiente, como som de celulares ou dispositivos eletrônicos.

E na rotina de estudos, sempre priorize a interpretação de textos, pois ela é importante, tanto para a redação quanto para as demais questões. Uma vez que as questões são contextualizadas.

A redação é um fator determinante

Para ter uma média boa, é importante que a nota da redação seja boa, pois somente com ela, já é possível obter até 1000 pontos. Portanto, fazer um bom texto irá ajudar bastante nas demais áreas da prova.

Caso tenha dificuldades, fale com pessoas que já fizeram a prova do ENEM e foram aprovadas, elas conseguirão dar dicas valiosas sobre como estudar de forma eficaz. Não é preciso fazer tudo igual, por isso, é preciso filtrar o que de fato é importante.

Para ter uma melhor noção de como funciona a prova, é bom refazer todas as provas antigas, assim, é possível saber como cada conteúdo é cobrado.

As próximas dicas são importantíssimas

Sabe aquela mania de decorar todas as datas históricas? na prática, isso não é necessário de fato. É importante entender o contexto histórico, o século e demais informações. Mas o dia exato que algo aconteceu, não é preciso se prender apenas a isso. Pois serve apenas para ficar ainda mais nervoso em achar que não está progredindo.

E além dos simulados, sempre realize muitos exercícios, sobre todos os assuntos que estão sendo estudados. E foque principalmente nas questões que acabou errando, pois o momento de errar é antes e não durante a prova.

Por fim, descanse, entenda que basta ser 1% melhor do que o dia anterior. Lembre-se sempre que uma casa é construída tijolo por tijolo, não é para querer fazer tudo em apenas 1 ou 2 dias, o que faz a diferença é a constância.

Confira no vídeo a seguir, as melhores dicas para conseguir a nota máxima na redação do ENEM