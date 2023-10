Truque para saber o que você perdeu ao apagar o WhatsApp; confira

O WhatsApp é simplesmente o mensageiro mais utilizado do mundo, conectando pessoas em diversos locais em questão de segundos. E com um volume tão grande de mensagens, é comum que alguma mensagem seja enviada de maneira errada e quem a enviou, queira apagar. Mas isso gera uma curiosidade em quem desejava ler, portanto, confira um truque para ler até mesmo as mensagens apagadas.

Confira um simples truque para ler as mensagens que foram apagadas do WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual a finalidade de apagar as mensagens?

Antes, não havia como apagar as mensagens já enviadas pelo WhatsApp. Mas há algum tempo, a funcionalidade foi implementada no mensageiro e agora permite que isso seja feito, trazendo mais segurança e privacidade aos usuários.

Lembrando que várias das funções que foram adicionadas ao mensageiro, são “heranças” de algumas modificações do WhatsApp e agora, a versão original conta com a maioria delas.

O que evita a migração dos usuários de um aplicativo original para o modificado, além de permitir uma maior privacidade de fato em todos os sentidos. Por isso, só realize o processo que será citado, caso seja de extrema urgência ver a mensagem, sempre respeite a privacidade das demais pessoas.

Truque para visualizar as mensagens apagadas do WhatsApp

Lembrando que o procedimento serve apenas para dispositivos android e não são todos os celulares que suportam a funcionalidade. Para acessá-la, basta:

Entre nas configurações do celular;

Deslize até encontrar a opção notificações, que fica dentro das configurações;

Uma vez dentro da aba de notificações, clique em “notificações avançadas”;

Agora, basta ativar o histórico de notificações.

Com isso, o aparelho irá armazenar todas as notificações que o celular recebeu, até mesmo as mensagens do WhatsApp. Portanto, quando o usuário quiser ler as mensagens apagadas, basta voltar nas notificações.

Importância de ativar o histórico de notificações

Ter o histórico das notificações pode ajudar em vários momentos, sobretudo, quando acontece a perda em massa de várias mensagens, principalmente, as que contém senhas e dados sensíveis.

Lembrando que o truque é eficaz, mas sempre é importante entender que a privacidade dos usuários e o princípio da confidencialidade sempre devem ser respeitados e ao utilizar a função, usá-la com responsabilidade.

Infelizmente, não é possível ver também fotos que foram apagadas ou mídias de áudios. Mas mensagens de texto são totalmente possíveis de serem observadas através do truque citado, lembrando novamente, que ele sempre deve ser utilizado com responsabilidade. Pois se alguém apagou alguma mensagem, é porque não deseja mais que a outra pessoa tenha acesso a ela.

