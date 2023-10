Ciência revela 10 dicas para aumentar seu foco e a concentração

Não importa qual seja a tarefa, é preciso ter foco para conseguir fazê-la da melhor maneira possível. Por conta que uma grande parte das pessoas não conseguem ter foco sempre, cientistas começaram estudar métodos que pudessem maximizar a concentração e o foco das pessoas, desse modo, elas conseguiram realizar várias tarefas como trabalhos difíceis e estudos de conteúdos complexos em menos tempo e com uma maior eficácia. Confira quais são essas 10 dicas.

Listas sempre são uma grande ajuda

As listas sempre ajudam no momento de organizar várias tarefas para fazê-las. Pois com elas, é possível que a pessoa saiba exatamente o que precisa fazer, além disso, ao ir terminando as tarefas e “riscando” o que já foi feito, a sensação de dever cumprido ajuda em terminar o restante o quanto antes.

Outra dica, é evitar realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, é bem mais prático fazer uma por vez do que várias no mesmo momento. De acordo com um estudo realizado em 2009 pela Universidade de Stanford, o hábito minimiza os resultados dos estudantes.

Além disso, realizar intervalos entre uma tarefa e outra e a depender do tamanho da tarefa, realizar uma pausa para respeitar, ajuda o corpo a voltar ainda mais focado.

Tenha músicas para auxiliar nas tarefas

Ter uma boa música para escutar enquanto está trabalhando ou estudando, é uma excelente escolha, pois com isso, é possível se concentrar no trabalho que está desempenhando de acordo com o ritmo da música. Basicamente, a música evita que a pessoa fique distraída.

Outra dica bem interessante, é treinar o cérebro, assim, ele terá mais foco. Jogos que estão disponíveis em sites como o Cogmed ou o Lumosity podem ajudar bastante. Com o tempo, a ação se tornará “natural”.

Para maximizar os resultados, é possível utilizar o método Pomodoro, com ele, a pessoa “divide” a mesma tarefa em vários blocos. Pode ser da seguinte maneira: 5 minutos de descanso para cada 25 de estudos. Após 4 ciclos, faça uma pausa maior, cerca de 15 a 30 minutos.

Ser sincero é a melhor saída

Ser sincero consigo mesmo é de suma importância, caso contrário, a pessoa irá acabar estabelecendo metas grandes e inalcançáveis, o que irá acarretar em não realizar todas as tarefas planejadas, com isso, a sensação de tristeza e desânimo pode chegar. Para evitar isso, sempre use metas tangíveis.

Aliar tudo que já foi dito, com a prática de atividades físicas é importante, pois ela permite que o corpo tenha uma maior saúde e também um vigor físico de fato. Pois ao fortalecer os músculos e melhorar a saúde do coração e a resistência, a pessoa terá vários benefícios.

Por fim, tenha um ambiente apenas para estudos, assim, irá reduzir as distrações que possam haver, além disso, é importante sempre deixar o celular no silencioso, para evitar que as notificações atrapalhem no andar das tarefas.

