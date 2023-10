Dia 8 terminam os pagamento do INSS; confira o calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início, na última quarta-feira (25), aos pagamentos dos benefícios destinados aos pensionistas e aposentados. Este procedimento alcança uma considerável parcela da população brasileira, com o potencial de beneficiar aproximadamente 37 milhões de cidadãos. Acompanhe a leitura a seguir e saiba as datas dos pagamentos do seu benefício previdenciário.

Benefícios previdenciários seguirão sendo repassados aos segurados até o dia 8 de novembro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Reta final de repasses

Os repasses se estenderão até o dia 08 de novembro de 2023. Portanto, é de extrema importância que os aposentados e pensionistas do INSS fiquem atentos às datas para assegurar o correto recebimento dos valores a que têm direito. Confira, logo abaixo, mais detalhes sobre as datas de repasses dos valores.

Como verificar a data de pagamento do INSS?

Para verificar a data de pagamento do INSS, basta observar o último dígito do cartão do benefício, excluindo o dígito verificador após o traço. Por exemplo, se a identificação do beneficiário for 123456789-0, o dígito relevante é o 9.

Aos aposentados e pensionistas, é possível obter informações sobre o valor de seus benefícios através do site Meu INSS ou do aplicativo correspondente, disponível para sistemas Android e iOS. Ao acessar a plataforma, basta escolher a opção “Extrato de pagamento de benefício”.

Consultando o calendário de pagamentos

Para saber quando receberão seus pagamentos do INSS, os beneficiários podem conferir o calendário referente ao mês de outubro, organizado com base no valor do benefício recebido:

Para segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320)

NIS final 1: 25 de outubro;

NIS final 2: 26 de outubro;

NIS final 3: 27 de outubro;

NIS final 4: 30 de outubro;

NIS final 5: 31 de outubro;

NIS final 6: 01 de novembro;

NIS final 7: 03 de novembro;

NIS final 8: 06 de novembro;

NIS final 9: 07 de novembro;

NIS final 0: 08 de novembro.

Para segurados que recebem acima de R$ 1.320

NIS finais 1 e 6: 01 de novembro;

NIS finais 2 e 7: 03 de novembro;

NIS finais 3 e 8: 06 de novembro;

NIS finalizados em 4 e 9: 07 de novembro;

NIS finalizados em 5 e 0: 08 de novembro.

Portanto, é de vital importância que os beneficiários do INSS estejam cientes dessas datas para garantir o recebimento oportuno dos benefícios a que têm direito. O INSS permanece dedicado a assegurar o bem-estar financeiro daqueles que dependem desses pagamentos em todo o Brasil.

