Estes filmes foram lançados há 30 anos e parece que foi ontem

No clima de uma jornada no tempo, é hora de relembrar alguns filmes memoráveis que celebram seu trigésimo aniversário este ano. A década de 1990 presenteou as telas com produções que permanecem na memória, proporcionando uma agradável onda de nostalgia.

A seguir, confira 6 filmes que completaram 30 anos em 2023, mas continuam fazendo a cabeça de quem adora cinema.

Seis Filmes que completam três décadas em 2023 e continuam fazendo sucesso

6 filmes que completaram 30 anos em 2023

De Volta para o Futuro 2

De Volta para o Futuro 2 / Foto: Divulgação

“De Volta para o Futuro 2” é um longa-metragem de ficção científica dos Estados Unidos, lançado em 1989, com direção de Robert Zemeckis e roteiro de Bob Gale.

Esta sequência direta do filme “De Volta para o Futuro” (1985) leva o cientista Doc Brown a conduzir Marty e sua namorada até o ano de 2015 para resolver uma questão de ordem familiar.

No entanto, um velho antagonista da família, Biff, os força a uma corrida contra o tempo para evitar mudanças irreversíveis nos eventos.

O elenco é encabeçado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Elijah Wood, Elisabeth Shue e Thomas F. Wilson.

Jurassic Park

Jurassic Park / Foto: Divulgação

“Jurassic Park” é um filme de aventura e ficção científica dos Estados Unidos, lançado em 1993 e dirigido por Steven Spielberg, baseado no livro homônimo de Michael Crichton.

O filme gira em torno de John Hammond (interpretado por Richard Attenborough), que cria o Parque Jurássico, um parque temático habitado por dinossauros clonados a partir de DNA encontrado em insetos preservados em âmbar pré-histórico.

Quando um operário do parque é atacado por um velociraptor, os investidores exigem uma inspeção para garantir a segurança dos visitantes.

O elenco apresenta nomes como Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello, Samuel L. Jackson e Bob Peck.

A Lista de Schindler

A lista de Schindler / Foto: Divulgação

“A Lista de Schindler” é um filme de drama histórico norte-americano de 1993, dirigido e produzido por Steven Spielberg, com roteiro de Steven Zaillian, baseado no romance “Schindler’s Ark” de Thomas Keneally.

O filme narra a história de Oskar Schindler (interpretado por Liam Neeson), um indivíduo oportunista com conexões no regime nazista, que, paradoxalmente, usou essas conexões para salvar mais de mil judeus dos campos de concentração, perdendo sua fortuna no processo.

O elenco inclui ainda Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz, Caroline Goodall, Jonathan Sagall e Béatrice Macola.

Free Willy

Free Willy/ Foto: Divulgação

Em 1993, “Free Willy” emocionou o público com a história de Jesse, um jovem órfão que, após vandalizar um parque temático, é colocado em uma família adotiva e forçado a trabalhar no parque como parte da reparação.

Lá, ele faz amizade com Willy, uma jovem orca separada de sua família. Com a ajuda do treinador Rae Lindley, eles desenvolvem uma ligação especial. No entanto, o ganancioso dono do parque planeja lucrar com a amizade entre Jesse e a orca.

O elenco inclui Jason James Richter, August Schellenberg, Michael Madsen, Lori Petty, Jayne Atkinson, Danielle Harris e Mykelti Williamson.

Sintonia de Amor

Sintonia de Amor/ Foto: Divulgação

“Sintonia de Amor,” um filme de comédia romântica de 1993 dirigido por Nora Ephron, conta a história de Jonah, um garoto determinado a encontrar uma namorada para seu pai, Sam Baldwin, que está sofrendo pela perda de sua esposa.

Jonah liga para um programa de rádio em busca de uma companheira para o pai, e a distante Annie Reed, ao ouvir o programa, se apaixona. O elenco é liderado por Tom Hanks e Meg Ryan, com Ross Malinger, Rita Wilson, Bill Pullman e Rosie O’Donnell.

Feitiço do Tempo

Feitiço do Tempo / Foto: Divulgação

“Feitiço do Tempo,” lançado em 1993 e dirigido por Harold Ramis, é uma comédia que narra a jornada de Phil Connors, um repórter sarcástico encarregado de cobrir o Dia da Marmota em Punxsutawney, Pensilvânia.

Após ficar preso em um loop temporal, ele é condenado a reviver o mesmo dia indefinidamente, até que mude suas atitudes arrogantes. O filme é estrelado por Bill Murray, Andie MacDowell e Chris Elliott e tem roteiro escrito por Harold Ramis e Danny Rubin.

Esses seis filmes continuam a nos encantar após três décadas, evocando a doce nostalgia da época em que os assistimos.

