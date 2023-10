Já faz algum tempo que o assunto está rolando na internet. Alguns países do mundo estão aderindo a escala de trabalho de 4 dias trabalhados e duas folgas. Alguns empresários brasileiros resolveram se manifestarem sobre o assunto — entretanto, afirmaram que se isso acontecesse no Brasil — seria necessário uma redução salarial. Em contrapartida, em alguns países do mundo isso não ocorre. Veja abaixo todos os detalhes e em quais países do mundo esta modalidade já é realidade.

Trabalho de 4 dias sem redução de salário; veja onde isso acontece

Novo programa chega a países europeus

Sem sombra de dúvidas que essa novidade iria chegar primeiramente em grandes países da Europa. A escala de trabalho que permite que os funcionários descansem mais e trabalhem menos. Em contrapartida — as empresas conseguem obter funcionários felizes e dedicados.

A novidade será lançada na Europa, mais precisamente na Alemanha. Em poucas semanas já entrará em vigor em várias empresas essa modalidade de trabalho. Trata-se de um programa piloto que irá permitir que as empresas consigam manter a remuneração de seus funcionários, trabalhando menos e mantendo o seu salário.

Portanto, o programa em si — da jornada de trabalho reduzida, irá ofertar às empresas cursos de capacitação a fim de conseguir obter resultados iguais ou melhores com jornadas de trabalho reduzidas.

Este programa começou em setembro deste ano. Estima-se que o mesmo irá ser estendido até dezembro de 2024. As empresas receberão as devidas orientações por parte de equipes capacitadas da Universidade de Münster.

Intuito do programa é revelado

O programa irá funcionar como uma pesquisa teste de algumas universidades do mundo. A fim de realizar estudos diretos e objetivos acerca da produtividade dos funcionários em jornadas de trabalho menores ou reduzidas.

De igual modo está acontecendo no Reino Unido. Cerca de 61 empregadores entraram no modelo de trabalho e mais de 3 mil funcionários entraram nessa modalidade.

De acordo com estes primeiros testes, a jornada de trabalho de quatro dias proporcionou aos trabalhadores níveis reduzidos de estresse, esgotamento profissional e ansiedade.

Inclusive problemas relacionados ao sono. Enquanto isso — conseguem equilibrar melhor a rotina profissional e pessoal. Portanto, alguns países já começaram adotar esta modalidade de trabalho. Como é caso da França, Austrália, Portugal e Espanha.

Os países que estão aderindo ao programa, recebem total apoio das universidades responsáveis por monitorarem e analisarem os resultados das pesquisas através de entrevistas com os funcionários.

Tudo indica que o Brasil não irá entrar neste programa por enquanto. Entretanto, caso o mesmo se mostre revolucionário no exterior — sem sombra de dúvidas em pouco tempo chegará ao Brasil.

