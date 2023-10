O governo brasileiro anunciou uma ação que beneficiará os jovens do país que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novembro, onde, em determinadas regiões, o acesso aos transportes públicos será totalmente gratuito para os estudantes que farão as provas no próximo mês. Siga a leitura e entenda quais cidades farão parte da iniciativa.

Jovens têm direito a transporte público de graça confirmado; veja como. — Foto: Reprodução

Direito confirmado

O governo brasileiro anunciou uma ação que beneficiará os jovens do país que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novembro.

A Prefeitura de Tibagi, no Paraná, lançou uma iniciativa que disponibilizará transporte gratuito para esses estudantes.

A medida é conduzida pela Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC) da cidade paranaense e representa uma oportunidade para os jovens que desejam realizar o Enem sem se preocupar com os custos de locomoção. Siga a leitura abaixo e entenda mais informações sobre a ação do governo estadual.

Leia mais: Cadastro Único: quais benefícios posso receber? Veja as vantagens

Entenda as condições para o transporte gratuito

Para se beneficiar desse transporte gratuito, os candidatos devem atender a algumas condições específicas. Os residentes na sede de Tibagi que desejam fazer a prova na cidade de Telêmaco Borba têm a oportunidade de se inscrever para a iniciativa.

Da mesma forma, os jovens que moram em Alto do Amparo e Caetano Mendes e planejam prestar o vestibular em Ponta Grossa também podem se beneficiar do transporte.

Como solicitar a gratuidade?

No entanto, vale ressaltar que as vagas para o transporte são limitadas, e os estudantes interessados devem entrar em contato com a Professora Juraci através dos números de telefone (42) 99900-4289 ou (42) 3916-2200, ramal 2291, para obter mais informações e garantir seu lugar.

Transportes públicos x provas do Enem

O transporte gratuito estará disponível nos dias das provas do Enem, que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, com início às 13h30. Este ano, aproximadamente 3,9 milhões de candidatos se inscreveram para o exame.

Para saber os locais de prova, os inscritos devem consultar o site da Página do Participante, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última terça-feira (24).

Além de fornecer informações sobre os locais de prova, o Cartão de Confirmação, disponibilizado aos participantes, também contém dados importantes, como horário e número de inscrição.

Além disso, ele informa sobre a possibilidade de atendimento especializado ou uso de nome social, atendendo às necessidades individuais dos candidatos.

Iniciativa gera fomento à educação

Essa iniciativa da Prefeitura de Tibagi representa um apoio significativo aos jovens brasileiros que buscam ingressar no ensino superior por meio do Enem, lhes garantindo a oportunidade de realizar a prova com maior comodidade e acessibilidade. É mais um passo em direção à igualdade de oportunidades na educação no Brasil.

Leia também: Posso vender meu vale-transporte; o que acontece?