Eclipse lunar acontece hoje; saiba quais cidades podem ver

O final de 2023 está sendo marcado por vários fenômenos do mundo da astronomia, como eclipses solares, o eclipse lunar e até uma Superlua, além da chamada lua azul. Neste sábado está previsto para acontecer um eclipse lunar parcial, onde apenas algumas regiões do Brasil conseguirão ter o privilégio de contemplar o fenômeno astronômico. Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Eclipse lunar parcial acontece neste sábado (28) e poucas regiões brasileiras devem conseguir acompanhar fenômeno. — Foto: Reprodução

Fenômeno Lunar

Observadores de seis estados do Nordeste brasileiro terão o privilégio de testemunhar um espetáculo celeste: um Eclipse Lunar Parcial.

Além disso, partes de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí também terão a chance de apreciar esse fenômeno astronômico. Mas o que exatamente acontece em um eclipse lunar parcial? Continue a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Leia mais: Com 2 eclipses em outubro, astrologia lança PREVISÕES para os 12 signos

As divisões de um eclipse lunar

Durante um eclipse lunar, é a sombra da Terra que se projeta sobre a Lua. Essa sombra é dividida em duas partes distintas: a Umbra e a Penumbra.

A umbra é a parte escura, onde a Lua fica completamente na escuridão, sem nenhuma luz solar direta. Enquanto isso, a penumbra é uma região mais clara, onde a Lua ainda recebe alguma luminosidade do Sol.

Diagrama mostra a diferença da umbra e da penumbra. — Foto: NASA

Quando a Lua penetra na penumbra, ocorre o eclipse lunar penumbral. Conforme ela adentra a umbra, temos um eclipse lunar parcial. O estágio total do eclipse ocorre quando a Lua está completamente imersa na umbra da Terra.

O eclipse lunar parcial neste sábado

Neste sábado (28), aqueles que estiverem nos estados mencionados poderão presenciar o eclipse lunar parcial. Durante o evento, a Lua ficará temporariamente obscurecida, mas não desaparecerá completamente.

De acordo com o Observatório Nacional, a Lua mergulhará completamente na penumbra, mas apenas 6% de sua superfície será coberta pela umbra, criando uma aparência peculiar de uma pequena porção do satélite “mordida”.

Recomendações para observação

É importante ressaltar que os eclipses lunares ocorrem durante a fase de Lua Cheia, que se inicia quando o Sol se põe. Portanto, para apreciar esse espetáculo, é recomendável buscar locais com uma visibilidade livre de obstáculos para o leste, pois a Lua nascerá com o eclipse já em progresso.

Eclipse lunar parcial. — Foto: Reprodução / NASA

Em outras regiões do Brasil, o eclipse será penumbral, já que a Lua terá passado pela fase parcial antes de surgir no horizonte. Nesse caso, a Lua escurecerá de forma sutil, uma vez que permanecerá na sombra clara da Terra, continuando a receber a luz solar indireta.

Quanto tempo irá durar?

O eclipse parcial deste sábado terá uma duração aproximada de uma hora, segundo informações da NASA. O ponto mais alto do evento está previsto para cerca das 17h, no horário de Brasília, mas a fase penumbral deve começar por volta das 15h.

Mapa de Visibilidade

A visibilidade do eclipse varia conforme a localização geográfica. O mapa fornecido pela agência espacial norte-americana mostra os países que terão a oportunidade de testemunhar o eclipse.

Os tons mais escuros indicam as áreas onde o eclipse não será visível, enquanto o cinza mais claro representa as regiões onde a observação pode ser desafiadora devido à proximidade do nascimento da Lua.

Nas áreas destacadas em branco, o eclipse poderá ser observado na totalidade, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

Visibilidade do eclipse lunar parcial deste sábado (28). — Foto: NASA

Outros eclipses de 2023

Além deste eclipse lunar parcial, o calendário de eclipses de 2023 já reservou outros eventos celestiais notáveis. Entre eles:

20 de abril – Eclipse Solar Total (não visível no Brasil)

(não visível no Brasil) 5-6 de maio – Eclipse Lunar Penumbral (não visível no Brasil)

(não visível no Brasil) 14 de outubro – Eclipse Solar Anular (visível em boa parte do país)

(visível em boa parte do país) 28 de outubro – Eclipse Lunar Parcial (visível em uma pequena parte do país)

Estes eventos oferecem aos entusiastas da astronomia oportunidades únicas para contemplar o esplendor do cosmos.

Se você ainda ficou curioso para saber mais detalhes sobre os tipos de eclipse existentes, confira o vídeo abaixo para saber tudo sobre os fenômenos do mundo da astronomia.

Leia também: Dose dupla: novo eclipse já tem data em outubro; saiba quando