Instagram exibirá feed apenas com contas verificadas? Veja a mudança

O instagram, como outras redes sociais, estão se atualizando a cada dia, para atender o pedido dos seus usuários. E um bom exemplo disso é a possibilidade de em breve, haver um feed específico apenas para os verificados do Instagram, com a possibilidade de escolher quais postagens eles querem visualizar. Entenda se de fato isso vai acontecer e quando irá ficar disponível.

Diretor do instagram anuncia uma nova atualização que chocou a todos, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O diretor do Instagram deixou escapar a novidade durante live

O fato aconteceu no último dia 23, durante uma live. Quando Adam Mosseri, atual diretor da plataforma, anunciou ao vivo que estavam considerando realizar uma nova atualização para melhorar a experiência dos usuários.

Lembrando que no momento, o selo do instagram que é atribuído para os perfis verificados, está disponível de duas formas: para pessoas influentes ou que pagam pelo Meta Verified.

Segundo o diretor, a funcionalidade iria revolucionar a maneira como as empresas e os influenciadores se destacam na sociedade. Lembrando que o “filtro” dos verificados deve ficar ao lado das opções “favoritos” e “seguindo’.

Veja também: Guia Para Ativar O Modo Natal Do WhatsApp; Comece Já

Um feed específico deve ser implementado

Atualmente, o modo de assinatura que foi incluído no Instagram, oferece várias vantagens para quem realiza a aquisição. Mas a principal, é ter o reconhecimento da própria plataforma. Por isso, há a intenção da plataforma em oferecer mais benefícios para os clientes do selo.

Sobre o novo feed, não há de fato mais informações, o diretor não falou exatamente quando os testes irão começar e nem quem terá direito a visualizar as versões beta. O que resta é de fato esperar.

Um fato curioso, é que a ideia de um feed exclusivo não é algo tão novo, já que em agosto deste ano, um desenvolvedor conseguiu detectar um código-fonte onde era possível ver essa possível atualização.

Veja também: “Chip Dublê”: Criminosos Podem Ter Usado Seu CPF; Consulte Para Saber

Funcionalidade seria parecida com a que há no Twitter?

A priori, quem viu as primeiras informações sobre a atualização, comparou ela com a aba de verificados, que está disponível em “notificações”, para todos os usuários. Mas há algumas diferenças.

Já que na rede social X, a aba não mostra as publicações exclusivas dos usuários verificados, ela apenas separa as interações deles com as dos demais usuários.

Lembrando que a Meta, empresa que administra o Instagram e outras redes sociais, recentemente já negou que está pensando em implementar o filtro de cortinas verificadas no feed da rede social. Então, no momento, é apenas um “sonho” dos usuários, mas que em breve, deve virar realidade.

Confira no vídeo a seguir dicas de como ganhar até R$ 1.000 apenas com o Instagram