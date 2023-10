Caixa deposita R$ 706 até terça-feira (31); veja se seu CPF está na lista

Os depósitos realizados pela Caixa Econômica Federal para beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, e o encerramento dos repasses está confirmado para a próxima terça-feira (31). Acompanhe a leitura a seguir, e saiba os valores que serão repassados, bem como as datas de pagamento confirmadas.

Dinheiro na conta

A Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo pagamento do Bolsa Família, um programa indispensável para o apoio financeiro de cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica, está cumprindo sua missão de auxílio mensal através da plataforma Caixa Tem, com a praticidade do Pix.

No mês de outubro, a liberação dos repasses no valor de R$ 706 destinados aos brasileiros teve início no dia 18 e segue até a próxima terça-feira (31), conforme o cronograma de pagamentos.

É importante ressaltar que esses depósitos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, o que requer dos beneficiários a atenção necessária para garantir o recebimento do seu Pix. Acompanhe a leitura a seguir, e saiba os valores que serão repassados, bem como as datas de pagamento confirmadas.

Cronograma de pagamento

As datas de pagamento do Bolsa Família no mês de outubro seguem um critério estabelecido com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira as datas específicas para a realização do Pix no Caixa Tem:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Valores e benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família assegura um valor mínimo de R$ 600 por família no Caixa Tem. Além disso, existem benefícios suplementares que incrementam o montante destinado às famílias beneficiárias.

Por exemplo, o “Benefício Primeira Infância” acrescenta R$ 150 ao valor do depósito para cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos.

Outro benefício, denominado “Benefício Variável Familiar,” concede R$ 50 para cada criança e adolescente com idades entre 7 e 18 anos incompletos, assim como para gestantes e lactantes que integram a família. Além disso, o “Benefício Variável Familiar Nutriz” disponibiliza R$ 50 para bebês com até seis meses de idade.

Para melhor ilustração dos valores adicionais do programa social, confira a tabela abaixo.

Outubro e o Auxílio Gás

Neste mês, os beneficiários também contarão com o pagamento de R$ 106 referente ao Auxílio Gás de outubro. Somando esses valores, os beneficiários terão à disposição Pix no Caixa Tem de pelo menos R$ 706, sendo R$ 600 provenientes do Bolsa Família e R$ 106 do Vale-Gás.

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas de pagamento e verifiquem a disponibilidade do seu Pix no Caixa Tem, garantindo assim que receberão seus valores até terça-feira, dia 31.

Não deixe de conferir o cronograma de pagamentos para novembro e continue acompanhando as atualizações sobre o Bolsa Família, um importante suporte financeiro para milhares de famílias brasileiras.

