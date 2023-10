Segundo informações recentemente divulgadas à imprensa, o governo estadual de uma região ao Sudeste do país está prestes a por em prática um novo programa habitacional, com repasses que podem atingir expressivos R$ 80 mil por imóvel, tornando realidade o sonho da casa própria, especialmente para a parcela da população de baixa renda. Siga a leitura e saiba como ele vai funcionar e quem pode se beneficiar.

Governo dará R$ 80 mil para comprar casa própria; quem pode? — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O sonho da casa própria

O governo do estado Espírito Santo está prestes a dar um grande impulso ao acesso à moradia própria.

Com a iminente chegada do novo programa habitacional, as informações indicam que os repasses podem atingir expressivos R$ 80 mil por imóvel, tornando realidade o sonho da casa própria, especialmente para a parcela da população de baixa renda.

Tudo indica que o lançamento desse aguardado programa ocorrerá no próximo mês. Continue a leitura e saiba mais informações sobre a iniciativa que será implementada em breve.

Leia mais: Ótima notícia para quem quer comprar a CASA PRÓPRIA

Governo do Espírito Santo anuncia reforço no programa habitacional

Na última segunda-feira (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fez um anúncio que ecoou por todo o estado. O programa habitacional “Nossa Casa” passará por uma remodelação, alinhando-se agora como um complemento ao renomado “Minha Casa, Minha Vida”, programa do governo federal.

O “Minha Casa, Minha Vida” é amplamente conhecido por custear parte do valor do imóvel, proporcionando um alívio financeiro substancial aos beneficiários, com subsídios que podem chegar a expressivos R$ 55 mil.

Como resultado, os contemplados arcam somente com uma fração do preço total da residência. Vejamos mais detalhes a seguir.

Reforço no subsídio habitacional

O governador Casagrande delineou a missão de complementar o subsídio provido pelo governo federal, beneficiando a população capixaba com descontos ainda mais expressivos na aquisição de imóveis por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Critérios para ter direito ao programa

Nesse contexto, o governo estadual ofertará subsídios de R$ 25 mil para residências localizadas na zona rural e R$ 20 mil para aquelas situadas na zona urbana. Um critério fundamental é que esse auxílio se destinará exclusivamente a famílias cuja renda não ultrapasse 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.960.

Fase final do projeto

O projeto de subsídio para a casa própria já está em fase avançada de avaliação junto à Caixa Econômica, aguardando o posicionamento do banco estatal para o lançamento oficial desse novo formato do programa.

Segundo o governador, a nova versão do “Nossa Casa” estará à disposição da população capixaba ainda este ano, muito provavelmente a partir de novembro.

Com esse reforço no subsídio habitacional, o governo almeja a construção de mais 10 mil unidades pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” no Espírito Santo.

Uma iniciativa que promete impactar positivamente a vida de inúmeras famílias capixabas e fortalecer o acesso à moradia digna em nosso estado.

Quer saber mais detalhes sobre o programa Minha Casa, Minha Vida? Confira no vídeo abaixo.

Leia também: R$ 1.200 mais MORADIA de graça: que benefício é esse?