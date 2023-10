Qual é a mudança que o WhatsApp promete liberar em alguns dias

Segundo informado recentemente pelo portal WABetaInfo, especializado em desvendar os segredos do WhatsApp, a empresa por trás do popular aplicativo, a Meta, está testando uma novidade que promete aprimorar a experiência dos usuários no envio de mensagens de áudio e vídeo. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba alguns detalhes sobre o que foi revelado, até agora.

WhatsApp está testando uma novidade que promete aprimorar a experiência dos usuários no envio de mensagens de áudio e vídeo. — Foto: Reprodução

Mais mudanças no WhatsApp

De acordo com informações do portal WABetaInfo, especializado na análise do WhatsApp, a Meta, empresa responsável pelo popular mensageiro, está testando mais uma nova funcionalidade que tem como objetivo aprimorar a experiência dos usuários no envio de mensagens de áudio e vídeo.

Em linhas gerais, se trata de um novo sistema que visa simplificar o processo de alternância entre as funções de mensagens de áudio e vídeo.

A funcionalidade, conforme destacado anteriormente, encontra-se atualmente disponível na versão beta do WhatsApp, permitindo que os testadores acessem um menu ao clicar no ícone de microfone/câmera, o que facilita a escolha entre o envio de conteúdo em áudio ou vídeo. Saiba mais detalhes abaixo.

Leia mais: Como funcionará o novo login do WhatsApp? Confira

Novo menu do WhatsApp promete mais simplicidade

A motivação por trás dessa novidade é reduzir a confusão que muitos usuários têm enfrentado ao tentar enviar mensagens nos dois formatos.

A Meta, em junho deste ano, introduziu a opção de envio de mensagens em vídeo, com um limite de até um minuto, acessível por meio do mesmo botão utilizado para enviar mensagens de áudio. No entanto, essa adição aparentemente trouxe alguma perplexidade para os usuários.

Para resolver essa questão, o WhatsApp está trabalhando no desenvolvimento dessa nova função, que, se apresentar resultados satisfatórios nos testes, pode ser implementada para todos os usuários do aplicativo.

Como funcionará?

Ao clicar no ícone de microfone/câmera, o aplicativo exibe um menu, levando em consideração o tipo de mensagem mais recentemente enviada pelo usuário.

Isso reduz consideravelmente a probabilidade de erros na hora de transmitir mensagens de áudio ou vídeo, o que proporciona uma experiência mais fluida para os internautas.

Até o momento, detalhes específicos sobre como esse menu será ativado ainda não foram divulgados. Alguns especialistas em tecnologia enxergam essa novidade como uma faca de dois gumes, ou seja, uma funcionalidade que pode apresentar tanto vantagens quanto desvantagens.

Por um lado, o novo mecanismo tornará o processo de envio de mensagens de áudio e vídeo muito mais simples. Por outro lado, a alternância entre esses formatos pode demandar alguns segundos extras, o que pode ser percebido como um incômodo por parte dos usuários.

Vale ressaltar que o lançamento oficial dessa funcionalidade dependerá dos resultados dos testes, e, por enquanto, não há informações sobre quando o menu estará disponível na versão estável do WhatsApp.

Novos recursos sendo testados

Além dessa funcionalidade voltada para dispositivos móveis, o WhatsApp também está trabalhando em aprimoramentos para a versão web do aplicativo, que é muito utilizada por aqueles que desejam acessar o mensageiro a partir de um computador.

Nesse sentido, o WhatsApp Web em breve receberá um recurso há muito aguardado pelos usuários. A promessa é de que essa nova ferramenta otimize a busca por mensagens, permitindo aos usuários pesquisar e filtrar conversas com base em datas, tornando o processo mais simples e prático.

Após um período de testes em sistemas iOS, essa novidade está agora disponível para os usuários do beta do WhatsApp Web.

Leia também: Como ter mais privacidade com o novo nome de usuário no WhatsApp