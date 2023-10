WhatsApp, Instagram e Facebook podem se tornar pagos; entenda

Operadoras de telecomunicações no Brasil têm debatido a possibilidade de implementar novos modelos de cobrança para o acesso a aplicativos que, até então, eram oferecidos gratuitamente, incluindo o WhatsApp, Facebook, Instagram e o antigo Twitter (agora conhecido como X).

Esta iniciativa segue o exemplo de países como Índia e algumas nações europeias, que já abandonaram os planos com acesso ilimitado, passando a oferecer opções com franquias de dados mais generosas. A seguir, continue lendo para compreender as propostas que podem ser adotadas pelas empresas de telecomunicações brasileiras.

Operadoras consideram cobrar pelo uso de WhatsApp e redes sociais que sempre foram gratuitas/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mudanças nas operadoras em relação ao WhatsApp gratuito

O argumento apresentado pelas operadoras é que o uso crescente de dados por aplicativos como o WhatsApp tornou inviável a continuidade da oferta gratuita.

Originalmente, os planos de internet que incluíam o acesso gratuito a estes aplicativos eram lançados como uma estratégia para atrair consumidores, garantindo que o uso dessas ferramentas não afetasse o consumo da franquia contratada.

No entanto, a chegada da tecnologia 5G no Brasil encareceu estas operações, exigindo uma quantidade substancialmente maior de dados, o que levou as operadoras a buscar alternativas para evitar prejuízos.

Operadoras debatem mudanças no Brasil

O presidente da Telefônica Brasil, Christian Gebara, confirmou que estão em andamento discussões sobre o novo modelo a ser oferecido aos clientes.

Ele destacou o WhatsApp como exemplo das mudanças no consumo de internet, observando que o aplicativo, inicialmente, oferecia apenas mensagens, mas agora inclui fotos e vídeos, aumentando a demanda por dados.

Uma das soluções propostas pelas operadoras é que as gigantes da tecnologia assumam parte dos custos. Gebara revelou que o tráfego nas redes cresce globalmente a uma taxa de 20% a 30%, e cerca de seis a sete grandes empresas de tecnologia são responsáveis pela maior parte desse tráfego.

O presidente da Telefônica ressaltou que “as empresas de telecomunicações, em âmbito mundial, não conseguem suportar esse rápido crescimento com investimentos que satisfaçam nossos acionistas”.

Ele também enfatizou a importância de investir esses recursos para fortalecer a infraestrutura nacional e expandir o acesso à internet para áreas atualmente fora da cobertura.

Executivos de outras operadoras já manifestaram posições semelhantes, apoiando o fim das franquias ilimitadas para aplicativos.

Uma questão que ainda requer debate é a relação dessas mudanças com o Marco Civil da Internet, uma vez que a legislação prioriza as empresas que oferecem serviços gratuitos na rede.

WhatsApp testa novo recurso

O WhatsApp encontra-se em fase de testes de uma inovadora funcionalidade que viabiliza o envio de mensagens de voz com reprodução única, conforme divulgado pelo WABetaInfo.

Este recurso está em período de experimentação e, por enquanto, somente um grupo restrito de usuários que utilizam as versões beta do aplicativo, tanto no sistema Android quanto no iOS, têm acesso a ele.

A finalidade desse recurso é atender às necessidades dos usuários que desejam compartilhar informações sensíveis ou preservar a privacidade de suas mensagens de voz, prevenindo a arquivamento indevido ou compartilhamento não autorizado dos áudios, seja dentro da plataforma ou mesmo em redes sociais.

Apesar da grande expectativa entre os usuários do aplicativo de mensagens, ainda não foram divulgadas informações referentes à data de lançamento oficial dessa funcionalidade para o público em geral.

Funcionalidade simples ajuda a proteger dados

O processo de operação é descomplicado: basta tocar no ícone “1” que se apresenta ao lado do ícone de gravação da mensagem de voz.

Uma vez que o modo de reprodução única esteja ativado e a mensagem de voz seja enviada, o remetente perde a capacidade de reproduzir o áudio. O destinatário, por sua vez, tem a oportunidade de ouvir a mensagem somente uma vez, já que ela será automaticamente excluída após sua audição.

Essa funcionalidade assemelha-se ao recurso “ver uma vez” do WhatsApp, que permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos visualizáveis apenas uma única vez pelo destinatário.

