O programa de transferência de renda Bolsa Família é, atualmente, o principal auxílio às famílias brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, proporcionando ajuda financeira a mais de 20 milhões de pessoas mensalmente. Neste mês, valores adicionais foram confirmados pelo governo. Saiba mais detalhes sobre a novidade, logo abaixo.

Bolsa Família aparece na conta com pagamento extra de R$ 150; entenda. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício com adicional

Os pagamentos do Bolsa Família em outubro trarão um impulso financeiro significativo para certos beneficiários, com a inclusão de valores extras no programa de transferência de renda.

Um adicional de R$ 150 será destinado a determinados beneficiários, sujeito ao cumprimento de critérios específicos.

Além disso, um segundo benefício de R$ 50 estará disponível, também com requisitos a serem atendidos. Essas somas se somarão ao valor mínimo de R$ 600.

Continue a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre o prometido bônus do Bolsa Família para o mês de outubro.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Qualquer cidadão cuja renda mensal por pessoa seja de até R$ 218 pode se beneficiar do programa. Isso implica que a renda total de todos os membros do núcleo familiar, dividida pelo número de pessoas, deve atingir ou ser inferior a esse valor mencionado.

Para esclarecer, consideremos um exemplo: se um membro da família recebe um salário mínimo (R$ 1.320) e há seis pessoas, a renda por pessoa é de R$ 217. Portanto, essa família é elegível para receber o auxílio.

Entenda as regras do programa

Como mencionado anteriormente, é imperativo que os beneficiários do Bolsa Família cumpram certos critérios para receber o benefício. Além disso, é essencial estar devidamente registrado no Cadastro Único (CadÚnico) com informações atualizadas.

Caso contrário, o auxílio pode ser suspenso e, consequentemente, bloqueado. A seguir, veja as demais regulamentações do programa:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Seguir o Calendário Nacional de Vacinação;

Manter o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete Anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e 75% para beneficiários de seis a 18 Anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Manter os dados da família sempre atualizados no CadÚnico.

Benefícios adicionais são confirmados no Bolsa Família de outubro

Benefício Primeira Infância (BPI): Um pagamento adicional de R$ 150 será concedido às famílias com crianças de zero a seis anos.

Benefício Variável Familiar (BVF): Um adicional de R$ 50 será destinado aos beneficiários que possuam gestantes, lactantes (nutrizes), e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família

Por último, mas não menos importante, confira o calendário de distribuição do Bolsa Família. Vale ressaltar que as datas de depósito variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular do benefício.

A seguir, confira o calendário de repasses deste mês:

NIS Final 1: 18 de outubro;

NIS Final 2: 19 de outubro;

NIS Final 3: 20 de outubro;

NIS Final 4: 23 de outubro;

NIS Final 5: 24 de outubro;

NIS Final 6: 25 de outubro;

NIS Final 7: 26 de outubro;

NIS Final 8: 27 de outubro;

NIS Final 9: 30 de outubro;

NIS Final 0: 31 de outubro.

