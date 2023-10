Ar-condicionado pode ser ninho de bactérias e vírus; veja o que fazer

Com as condições climáticas variando constantemente neste período, é fundamental estar preparado para enfrentar o calor a qualquer momento.

Para não ter surpresas desagradáveis é essencial zelar pelo sistema de ar-condicionado do seu veículo, assegurando que o ar que você respira enquanto dirige não represente riscos para a sua saúde.

A seguir, entenda os riscos de ignorar a manutenção do ar-condicionado do seu carro e entenda como se proteger de bactérias e vírus que podem habitar o sistema.

Como manter o ar-condicionado do seu carro livre de vírus e bactérias/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ar-condicionado pode abrigar vírus e bactérias

O componente essencial nesta equação é o filtro de cabine, conhecido como filtro do ar-condicionado, que requer substituições periódicas.

Em alguns automóveis, a troca deste filtro pode ser realizada, facilmente, pelo próprio proprietário, enquanto em outros, a complexidade é tamanha que até mesmo os mecânicos hesitam em abordar a reposição.

Independente da dificuldade, a importância desta manutenção periódica é inegável, uma vez que o ar que circula no interior do veículo é aquele que você e seus passageiros estão constantemente respirando. Portanto, a qualidade do ar deve ser uma prioridade.

Manutenção vai além da troca do filtro: entenda

No entanto, a simples substituição do filtro de cabine não é suficiente. É essencial, de tempos em tempos, proceder à limpeza do sistema para assegurar que ele esteja livre de bactérias e micro-organismos prejudiciais à saúde.

Felizmente, existem diversas opções disponíveis no mercado para que você realize esse procedimento de higienização de forma conveniente e muito segura, na sua própria garagem.

Planta brasileira pode ser solução contra vírus da Covid-19

O vírus da Covid-19 continua a se adaptar e se transformar, mas um estudo conduzido por pesquisadores de uma universidade na região do Cariri revelou resultados surpreendentes.

Eles identificaram moléculas derivadas de plantas nativas da região que têm a capacidade de inibir a infecção por várias mutações do vírus Sars-Cov-2, incluindo a temida variante Omicron.

Esta pesquisa abre perspectivas promissoras no combate ao vírus da Covid-19, especialmente, porque os resultados foram publicados em uma revista respeitada no campo de estudos virais.

As duas plantas envolvidas neste estudo são nativas da Chapada do Araripe, no Ceará: Canavalia Brasiliensis, conhecida localmente como feijão bravo, e Dioclea Violacea, também chamada de mucunã na região.

Ambas as plantas demonstraram um notável potencial na inibição das infecções por várias variantes do vírus, incluindo a Omicron, a Gama e a Wuhan-Hu-1, com uma eficácia impressionante de 95%. Isso despertou grande entusiasmo entre os pesquisadores.

O futuro desta pesquisa envolve a busca pelo desenvolvimento de tratamentos baseados nestas moléculas, representando a primeira abordagem natural eficaz contra a Covid-19 até o momento.

Além disso, o Brasil é conhecido por sua rica biodiversidade, abrigando uma ampla variedade de biomas e plantas. Acredita-se que os pesquisadores têm muito mais a descobrir nesse vasto território.

Resta agora aguardar e acompanhar futuras pesquisas relacionadas a essas notáveis plantas, com a esperança de que, em um futuro próximo, possamos contar com alternativas adicionais no combate à Covid-19.

