O Brasil é sem sombra de dúvidas um dos países que mais possuem empreendedores. Haja vista que a criatividade do brasileiro é vista com bons olhos pelos demais povos da terra. Rodrigo Ressureição, começou sua história no mundo dos negócios através do seu sofá sujo. E em questão de anos começou a lucrar mais de R$ 21 milhões. O homem que era supervisor de vendas — tornou-se dono do seu próprio negócio e hoje é dono de um modelo de negócios inovador.

Como ele conseguiu lucrar R$ 21 milhões com sofá sujo | Foto de Phillip Goldsberry na Unsplash

Como tudo começou?

Rodrigo relata que pretendia empreender em alguma área. Mas não sabia o que fazer. Começou o seu negócio investindo R$ 20 mil e saiu de porta em porta oferecendo o seu serviço. O intuito era transformar aquilo em algo grande.

Enquanto ele ainda estava no seu trabalho CLT, sua irmão iria gerenciar o negócio. Que até então, estava em um modelo muito simplificado. Isto é — de porta em porta.

O negócio começou a dar tão certo, que após sete anos do início — a empresa de Rodrigo e sua família, a Total Clean, se tornou uma das mais populares do segmento e atualmente fatura mais de R$ 31 milhões. Nos últimos anos a empresa cresceu cerca de 40%.

Seu crescimento começou a partir do momento que a Total Clean começou atuar em condomínios privados. Na qual posteriormente atraiu cada vez mais clientes. Nos primeiros três meses — a média era de três atendimentos por dia.

Totalizando o faturamento de R$ 10 mil — em apenas 03 meses. Em menos de 12 meses, Rodrigo conseguiu o dinheiro investido de volta e resolveu largar o CLT e investir em seu próprio negócio.

Oportunidade de expansão

Em razão do negócio, Rodrigo foi para São Paulo e lá optou por fazer um curso de limpeza de estofados. O intuito era exatamente aprimorar suas técnicas. Lá conhecendo dois jovens empreendedores — que atuavam no segmento. Logo, foi a oportunidade de Rodrigo de expandir a marca.

Logo, cedeu o nome da empresa, marca e uniforme para os dois jovens e a partir de então — a Total Clean começou operar em Curitiba. O licenciamento da marca acabou atraindo mais investidores e a empresa conseguiu cerca de 80 licenciados antes mesmo de se tornar uma franquia.

Quando Rodrigo percebeu que era possível replicar o seu modelo de negócio, optou por escalar e atualmente conta com mais de 150 franquiados. O investimento inicial é de menos de R$ 135 mil e não é necessário um estabelecimento fixo para dar início ao processo.

O modelo é baseado em home based — e a franquia oferece uma série de serviços voltados ao segmento. O valor do investimento inicial é de apenas R$ 29 mil — o faturamento médio por mês é de R$ 15 mil. Lembrando que o retorno do investimento geralmente volta em menos de 12 meses.

