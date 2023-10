No corre-corre da rotina dos brasileiros, é comum vermos uma variedade de moedas e notas sendo utilizadas, e na maioria das vezes sequer olhamos para esse dinheiro com mais cuidado. O que muitos não sabe, é que existe um mundo secreto de moedas raras que passam desapercebidas para a maioria, mas que escondem valores surpreendentes em comparação com suas ‘irmãs’ mais comuns. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre o assunto.

Qualquer um pode ter esta moeda de R$ 1; ela vale muito dinheiro. — Foto: Reprodução

O troco da fortuna

No dia a dia do Brasil, diversas moedas e cédulas circulam, muitas vezes passando despercebidas pela população.

A Casa da Moeda é a responsável pela produção e distribuição de todas as unidades monetárias do Real no país. Entretanto, algumas moedas raras escapam ao olhar desatento da população e possuem valores significativamente mais elevados do que seus equivalentes comuns.

Moedas Comemorativas e Sua Valorização

A valorização especial dessas moedas pode ser explicada por vários motivos igualmente especiais. Em geral, exemplares raros de moedas e cédulas são aqueles cuja produção é limitada, como é o caso das moedas comemorativas das Olimpíadas de 2016, que mencionaremos mais abaixo.

Outra causa é a existência de erros de impressão que modificam a aparência da moeda, o que as torna ainda mais raras.

Moeda dos 50 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Um exemplo clássico é a moeda de R$ 1 comemorativa aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Emitida pelo Banco Central do Brasil (BCB) para celebrar esse evento especial, a escassa quantidade de unidades produzidas elevou o seu valor no mercado.

Atualmente, exemplares dessa moeda podem ser negociados por valores que variam entre R$ 600 e R$ 1,1 mil. No total, somente 600 mil moedas desse tipo foram produzidas em todo o Brasil.

As moedas dos Jogos Olímpicos de 2016

Outro item valioso para colecionadores é a série de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Brasil. O exemplar mais cobiçado é aquele que traz a imagem da bandeira olímpica sendo carregada. Nesse caso, uma única moeda pode atingir o valor de até R$ 350.

Comemoração dos 40 Anos do Banco Central

Outra moeda que se destaca pela raridade é a moeda de comemoração dos 40 anos do Banco Central. A celebração dessa data foi marcada pela fabricação de 40 milhões de unidades.

Surpreendentemente, essa modesta moeda pode ser encontrada no mercado por até R$ 30, apesar da quantidade expressiva produzida.

O que pode afetar o valor das moedas?

O valor acrescido a essas moedas, em grande parte, é resultado de sua escassez no mercado. Além disso, colecionadores consideram outros fatores ao determinar o preço de compra.

Tais fatores incluem a quantidade de moedas produzidas na época de lançamento, erros de cunhagem, ocasiões comemorativas e detalhes relevantes, como a assinatura de autoridades do Banco Central ou do Ministério da Fazenda.

O mercado numismático

O comércio dessas moedas raras encontra espaço em plataformas virtuais como o Mercado Livre e a Shopee, além de grupos de colecionadores em aplicativos de mensagens, como WhatsApp, e em redes sociais, como o Facebook.

Assim, os colecionadores podem acessar um mercado dinâmico e aquecido em busca de itens que, embora pareçam comuns à primeira vista, guardam valores surpreendentes para quem sabe onde procurar.

