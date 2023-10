CNH gratuita é liberada para quem mora aqui (veja onde)

Documento essencial para todo brasileiro que dirige, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) precisa ser renovada regularmente, no entanto, nem todos podem arcar com os custos que envolvem o processo para o novo documento. Pensando em resolver esta situação, um governo estadual trouxe à pauta a possibilidade de motoristas terem a oportunidade de renovar suas CNHs de forma totalmente gratuita. Saiba mais informações sobre a iniciativa, logo abaixo.

Sua licença liberada

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento indispensável para os cidadãos brasileiros, permitindo que milhões comprovem sua capacidade de conduzir veículos terrestres, abrangendo desde carros e motocicletas até ônibus e caminhões.

No entanto, existem variados tipos desta “licença para dirigir” , com diferentes categorias que atendem diferentes tipos de veículos.

Uma notícia empolgante relacionada a este documento é que vários motoristas agora têm a oportunidade de renovar suas CNHs de forma totalmente gratuita, graças a uma iniciativa de grande importância. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a novidade.

Isenção de taxas para 2,5 milhões de motoristas

Em muitas regiões do Brasil, para obter uma CNH pela primeira vez ou renová-la, os cidadãos enfrentam o ônus das taxas pagas ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

No entanto, um projeto de lei, apresentado pelo deputado Luiz Fernando Guerra, do estado do Paraná, está em pauta e promete trazer benefícios significativos para uma parcela específica da população: cidadãos com 50 anos ou mais.

No Paraná, esse grupo representa cerca de 2,5 milhões de motoristas, e a aprovação do projeto de lei poderia trazer alívio financeiro considerável.

Moradores do Paraná com mais de 50 anos

A proposta do deputado paranaense visa proporcionar uma isenção das taxas de renovação da CNH para pessoas com idade mais avançada, aliviando os custos associados à atualização de suas carteiras de motorista.

Isso resultaria em uma cobrança mais justa e proporcional, estabelecendo um ajuste no processo de renovação com base na faixa etária.

O deputado Guerra expressou sua visão sobre a iniciativa, afirmando que o projeto representaria um marco na defesa dos direitos de um segmento demográfico que merece atenção especial e cuidado do Estado.

Ele argumentou que a ideia por trás da proposta é permitir que aqueles com mais de 50 anos mantenham sua autonomia ao volante, sem que a renovação da CNH imponha uma perda financeira desproporcional.

Como funciona a renovação atualmente?

Atualmente, o processo de renovação da CNH envolve o pagamento de uma taxa no valor de R$ 159,22, além da realização dos exames médicos e psicológicos necessários para garantir a continuidade do direito de condução.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), condutores com mais de 50 anos devem passar por esse processo a cada 5 anos, enquanto aqueles com menos de 49 anos o fazem a cada 10 anos. Os motoristas com mais de 70 anos enfrentam a renovação a cada 3 anos.

Próximos passos

Embora o projeto de lei ainda não tenha sido aprovado, já está cercado por grandes expectativas entre os deputados paranaenses. O próximo passo envolve a avaliação nas comissões apropriadas antes de ser submetido à votação na Assembleia Legislativa do Paraná.

A decisão final caberá ao governador do Estado, que terá a responsabilidade de sancionar ou vetar a medida que, caso aprovada, permitirá a renovação da CNH de forma gratuita para os cidadãos com 50 anos ou mais.

