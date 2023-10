Atraso da fatura de um cartão pode bloquear os outros?

O cartão de crédito, devido a sua conveniência, é uma opção popular para transações financeiras. Ele elimina a necessidade de carregar grandes quantias em dinheiro, simplificando as compras.

Muitas pessoas têm mais de um cartão, mas é necessário entender as implicações quando não se efetua o pagamento. A principal questão é se o não pagamento de uma fatura pode afetar os outros. Continue lendo para entender o que pode acontecer nestes casos.

Deixar de pagar a fatura de um cartão de crédito impacta nos outos? Entenda

Cartão pode ser bloqueado se deixar de pagar outro?

Se você, como muitos brasileiros, possui mais de um cartão, com bandeiras e benefícios diferentes, é preciso estar atento a todos os detalhes.

O bloqueio de um cartão de crédito ocorre por várias razões, como atividades suspeitas, atraso no pagamento, vencimento ou contestação de faturas. Transações suspeitas ou erros na senha podem levar ao bloqueio, visando a segurança do cliente.

Atrasos no pagamento também resultam no bloqueio, sendo liberado somente após quitação. Cartões vencidos necessitam de substituição. Quando um cliente contesta uma compra, o cartão atual é bloqueado, e um novo é emitido.

Se um deles é bloqueado, o primeiro passo é identificar a causa: suspeitas, atraso, vencimento ou contestação. O cliente deve contatar a instituição bancária do cartão, cujo número consta no verso. O atendente ajudará a resolver a situação.

Deixar de pagar a fatura de um cartão vai impactar nos outros?

Outro questionamento frequente é se o não pagamento de uma fatura afeta os demais. Não, outros cartões de crédito não são bloqueados. No entanto, é essencial regularizar o pagamento para evitar inadimplência, prejudicando futuros créditos.

A falta de pagamento de uma fatura pode gerar dívidas devido a juros e multas, agravando o valor da fatura. As consequências podem incluir o bloqueio e inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, dificultando o acesso a novos créditos. A dívida aumenta em função dos juros, afetando também o score de crédito.

O tempo para inclusão no SPC/SERASA varia, mas pode ocorrer rapidamente. Algumas empresas podem aguardar 30 dias, oferecendo oportunidade para regularização. O ideal é evitar a negativação.

A dívida prescreve após 5 anos, mas permanece registrada, afetando novos pedidos de cartão. Negociar o pagamento é a melhor opção.

Obter novo cartão pode ser difícil

Mesmo após a prescrição, obter um novo cartão é difícil, pois a dívida persiste nos sistemas de informações de crédito.

Parcelar dívidas pode ser uma solução para evitar a negativação, mas é essencial entender as taxas de juros. Alguns oferecem descontos na primeira parcela.

Leia mais: Quer acumular pontos? Este é o melhor cartão de crédito

Priorize negociar suas dívidas

Para negociar dívidas, avalie o valor, parcelas e sua capacidade de pagamento. Busque descontos compatíveis com o montante e o número de parcelas.

Eliminar dívidas sem prejudicar a renda é possível através da antecipação do saque-aniversário FGTS. Esta opção oferece um método de crédito que não afeta a renda mensal, com descontos anuais diretos no saldo do FGTS.

Se informar é essencial para gerenciar eficazmente os cartões de crédito e evitar problemas financeiros. Para mais informações, inscreva-se em nosso boletim informativo gratuito.

Leia mais: Nubank permite comprar “presente” no iFood, Uber, Roblox e mais