Gaste de forma útil: veja como usar o 13º salário em 2023

Houve um tempo em que o dinheiro recebido referente ao 13º salário era usado para presentes de Natal e comemorações de fim de ano, mas a realidade atual nos mostra que, em sua maioria, ele serve para o pagamento de contas e despesas de final de ano. Há, no entanto, quem ainda encontre espaço para utilizá-lo nas férias ou em viagens. Mas, afinal, qual é a melhor forma de se utilizar este salário extra? Siga a leitura e aprenda.

Gastando com inteligência

O tão esperado 13º salário é uma realidade na vida dos trabalhadores brasileiros, e sua chegada ao final do ano traz a expectativa de alívio financeiro. No entanto, os tempos mudaram, e agora, mais do que nunca, a utilização desse dinheiro extra demanda uma estratégia inteligente.

Continue a leitura a seguir e aprenda como usar esta remuneração adicional de forma mais prudente e eficaz.

Um respiro no fim do ano chamado 13º salário

No calendário financeiro do trabalhador, a primeira parcela do 13º salário é um evento marcado para o dia 30 de novembro, seguida pela segunda parcela, que deve cair na conta até o dia 20 de dezembro.

Mas você sabe, de fato, o que significado do 13º salário e como ele é calculado? Continue a leitura a seguir e entenda detalhes por trás da remuneração trabalhista.

Entendendo o 13º Salário

O 13º salário, tão esperado por todos, é um benefício concedido a todos os trabalhadores com carteira assinada. Sua composição é simples: equivale a 1/12 da remuneração anual do trabalhador.

Portanto, se alguém trabalhou durante 12 meses em uma empresa, recebendo o mesmo salário, seu 13º salário será igual a esse valor.

Entretanto, as situações podem variar. Em casos de mudanças salariais ao longo do ano ou quando o trabalhador ingressa na empresa após o início do ano, é necessário um cálculo proporcional que leva em conta diferentes valores e períodos de trabalho.

Calculando o seu 13º salário

O cálculo do 13º salário segue uma lógica simples. O salário base é dividido por 12 e, em seguida, multiplicado pelo número de meses efetivamente trabalhados.

No entanto, quando o trabalhador é contratado no meio de um mês, é preciso calcular o valor proporcional, considerando os dias trabalhados.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício do 13º salário abrange diversos tipos de trabalhadores, desde urbanos e domésticos até rurais e avulsos, desde que estejam sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e possuam carteira assinada por, no mínimo, 15 dias.

Além disso, mesmo em casos de demissão sem justa causa, o pagamento é garantido, sendo proporcional aos meses trabalhados.

Sendo assim, é importante que os trabalhadores estejam atentos às datas de pagamento e se certifiquem de que o dinheiro do 13º salário foi devidamente depositado em suas contas.

Afinal, esse é um direito essencial e um alívio financeiro que, se bem administrado, pode fazer toda a diferença no planejamento financeiro de cada um. E se falamos em dinheiro bem administrado, logo abaixo, mencionamos algumas possibilidades onde a utilização do valor pode ser muito bem-vinda.

Dívidas pendentes: prioridade em foco

Para aqueles que estão sobrecarregados por dívidas, o 13º salário pode ser a resposta. A prioridade, nesse caso, é quitar ou negociar dívidas, principalmente aquelas que estão em atraso. É um alívio financeiro que pode representar uma nova chance para recomeçar de forma mais saudável.

Despesas do final de ano: planejamento é a chave

O final de ano é repleto de compromissos sociais, como as festas de confraternização da empresa e o famoso amigo secreto. Além disso, as férias e as viagens também estão no horizonte. Com isso, é inteligente e prudente considerar essas despesas no orçamento.

Guardando para o futuro

Em um cenário de inflação em alta, considerar ‘dar uma segurada’ nesse dinheiro extra para despesas emergenciais é uma estratégia sensata, especialmente para aqueles que já estão em dia com suas finanças.

É uma rede de segurança financeira que pode evitar dores de cabeça no futuro. Nesse sentido, reservar uma parte e utilizar outra para o lazer é uma abordagem equilibrada.

Investir o 13º salário é também uma opção atraente. O mercado financeiro oferece diversas oportunidades de investimento, mas é fundamental realizar uma pesquisa cuidadosa para escolher a melhor opção de acordo com o perfil e objetivos financeiros de cada trabalhador.

