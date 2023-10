INSS: mais de 65 anos sem contribuir? Veja se pode se aposentar

Às portas da aposentadoria, é comum que muitos cidadãos brasileiros, que nunca fizeram contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), questionem a possibilidade de receber benefícios previdenciários.

Mesmo sem histórico de contribuições, pessoas com 65 anos ou mais, assim como aquelas com deficiência e renda limitada, têm a chance de se candidatar ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo, equivalente a R$ 1.320. A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes para solicitar o benefício.

INSS: aposentadoria aos 65 anos, sem contribuição

De acordo com as orientações do advogado especializado em benefícios assistenciais, Almir Albuquerque, os interessados precisam apenas cumprir os critérios estabelecidos para solicitar o benefício.

Não é obrigatório apresentar comprovação de contribuições ao INSS para se qualificar para o BPC, basta atender aos requisitos, conforme esclareceu ao Portal Terra.

Cálculo da renda mensal bruta: entenda

A renda mensal bruta é calculada da seguinte forma: a soma dos rendimentos é dividida pelo número de membros elegíveis da família, e o resultado deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Além disso, é essencial notar que, no contexto do INSS, avós e avôs não são considerados parte do mesmo núcleo familiar que uma mãe solteira e seu filho autista, por exemplo.

A seguir, destacamos quem tem direito a receber o Benefício de Prestação Continuada e quais são os critérios:

Para idosos, os requisitos são os seguintes:

Comprovar a ausência de renda própria;

Ter 65 anos de idade ou mais;

Demonstrar renda mensal de até 1/4 do salário mínimo;

Estar inscrito no Cadastro Único.

Para as pessoas com deficiência, os critérios incluem:

Comprovar incapacidade para o trabalho;

Ter renda mensal familiar de até 1/4 do salário mínimo;

Possuir deficiência de qualquer natureza (física, mental, intelectual ou sensorial);

Estar inscrito no Cadastro Único;

Não receber benefício previdenciário superior a um salário mínimo (R$ 330 dos R$ 1.320).

Como solicitar o BPC

Para solicitar o Benefício de Prestação Continuada, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único e dirigir-se a um Centro de Referência da Assistência Social (Cras), munido dos seguintes documentos para a avaliação de renda e trabalho:

CPF;

Título de eleitor;

Um documento de identificação com foto para cada membro da família;

Comprovante de endereço;

Comprovante de matrícula escolar de crianças e jovens com até 17 anos (embora estes dois últimos itens não sejam obrigatórios, podem acelerar o processo).

O segundo passo envolve a solicitação do BPC, através do site ou aplicativo “Meu INSS”. Depois de realizar o cadastro, o benefício também pode ser requerido por telefone, discando o número 135.

É preciso ter em mente que o cadastro no Cadastro Único tem validade de dois anos, portanto, a manutenção de informações atualizadas é fundamental para evitar a suspensão do benefício.

