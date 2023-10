Por que o Nubank comprou mais de 50 domínios de sites

O Nubank anunciou uma medida inovadora para proteger seus clientes online, adquirindo uma série de domínios de sites com endereços semelhantes que poderiam confundir os usuários.

O banco digital planeja redirecionar os visitantes desses sites suspeitos para seu novo portal de segurança. A seguir, continue sua leitura e entenda como vai funcionar esta estratégia do Nubank.

Nubank adquire mais de 50 domínios na internet para combater fraudes/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank compra domínios para combater fraudes

Entre os domínios adquiridos pela fintech brasileira estão nubankbrasil.com.br, nubank.net.br, nubanks.com e wwwnubank.com.br, todos não oficiais, mas que antes poderiam enganar os usuários.

Agora, estes domínios encaminharão os visitantes para uma página de segurança hospedada pelo próprio banco digital.

Esta iniciativa do banco digital tem como objetivo aprimorar a segurança dos clientes e proteger contra potenciais roubos de dados.

Atualmente, a fintech conta com uma base de mais de 85 milhões de clientes, consolidando sua posição como um dos principais bancos do país.

Esta ação de compra dos domínios faz parte de uma campanha denominada #PareceMasNãoÉoNubank. Seu propósito é conscientizar os usuários para não clicarem em links suspeitos e reconhecerem os canais oficiais de comunicação do banco digital.

Canais não oficiais confundiam usuários

A diretora de marketing do banco digital, Juliana Roschel, explicou: “Adquirimos vários domínios na Internet que parecem ser relacionados ao banco, mas não são canais oficiais e poderiam ser explorados de maneira maliciosa. Redirecionamos esses endereços para o nosso portal, que estará sempre acessível e fornecerá informações e dicas de segurança contra fraudes e golpes.”

Fabiola Marchiori, vice-presidente de engenharia e gerente-geral de prevenção a fraudes do Nubank, destacou que “a manipulação social está se tornando cada vez mais comum no setor financeiro. É de extrema importância manter as pessoas informadas sobre essa prática, uma vez que, na maioria das vezes, as vítimas são envolvidas sem perceber.”

Leia mais: Saiba primeiro: Nubank toma decisão contra os golpes no app

Golpes fragilizaram banco digital

No ano anterior, o banco digital enfrentou críticas e notificações de órgãos regulatórios devido a casos de golpes sofridos por seus clientes.

Em resposta a incidentes divulgados nas redes sociais, relacionados a fraudes pelo aplicativo, a fintech já havia lançado a campanha SOS Nu, disponível em seu blog, oferecendo conselhos úteis para evitar armadilhas relacionadas a cartões de crédito e contas digitais.

A diretora de marketing, Juliana Roschel, enfatizou: “Sempre que houver dúvidas, encorajamos os clientes a entrar em contato com o banco, exclusivamente por meio de nossos canais oficiais de atendimento.” Ela observou que ocorrem mais de 2.000 tentativas de fraude por minuto no Brasil.

O banco também compartilha algumas diretrizes valiosas para ajudar os clientes a evitar fraudes, incluindo a desconfiança de oportunidades de investimento que pareçam boas demais para ser verdade, não ceder à pressão para ações rápidas, recusar solicitações de transferências e nunca compartilhar senhas.

O banco ainda recomenda não fazer o download de aplicativos suspeitos, pois esses podem conter arquivos maliciosos destinados a roubar dados.

Leia mais: Nubank ensina como ganhar dinheiro em compras com sua conta

*Com informações do Portal Achei Concursos