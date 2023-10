Nome sujo: veja como parcelar um carro novo assim

Milhões de brasileiros têm o sonho de conseguirem comprar o seu primeiro carro 00KM. Entretanto, estar negativado é um fator que acaba atrapalhando a grande maioria. Portanto — para evitar esse tipo de problema, muitos acabam recorrendo a compras clandestinas de carros para pessoas que estão com o nome sujo. Afinal, é possível parcelar um carro novo estando com o nome sujo?

É possível parcelar um carro novo estando com o nome sujo?

A compra de um carro 00KM pode ser de inúmeras maneiras. À vista, parcelado, financiado, cheque, etc. Entretanto, a maioria delas exceto à vista, requer que o consumidor esteja com o nome limpo na praça e um bom score de crédito.

Portanto, comprar um carro parcelado estando com o nome sujo pode ser algo bem difícil. Exceto no caso do cliente conseguir pagar mais da metade do valor — podendo assim ter algumas instituições que aceitem.

Caso contrário, será necessário recorrer à outras modalidades de crédito para conseguir comprar o tão sonhado veículo. Entretanto, é possível comprar um carro mesmo estando com o nome sujo. Mas é importante estar atento quanto há alguns requisitos importantes para evitar sair perdendo posteriormente.

Além disso, não existe algo na qual o consumidor pague terceiros para obter aprovação. Quando isso ocorrer é sem sombra de dúvidas golpe. Por mais que a melhor maneira seja através do financiamento, há outras modalidades de compra de carros parcelados.

Como é possível parcelar estando com o nome sujo?

Portanto, é possível usar algumas modalidades do mercado para conseguir comprar o veículo 00KM mesmo estando com o nome sujo. Principalmente se o consumidor for MEI e tiver o CPNJ limpo e com boas métricas. Entretanto, veja abaixo as possibilidades.

Financiamento: o financiamento de veículos pede em média 20-25% do valor do veículo para financiar o restante. Com parcelas que possuem o juros de acordo com o valor de entrada e prazo de pagamento. Por esse motivo — o financiamento ainda é a modalidade mais indicada. Alguns bancos podem liberar o financiamento caso o cliente esteja com um score mediano e dê uma boa parte do valor do veículo de entrada.

Parcelamento individual: algumas lojas de veículos — principalmente de usados, aceitam parcelar os veículos no boleto. Isto é, dando uma boa entrada logo no início. O intuito é que haja a redução dos juros e ambos saiam ganhando.

Empréstimo: é comum que alguns brasileiros solicitem o empréstimo para obter algum bem. Há o consignado voltado para beneficiários do INSS ou servidores públicos — caso se enquadre nessas categorias é possível solicitar um empréstimo para isso.

FGTS: aos demais trabalhadores é possível pedir um empréstimo com a antecipação do FGTS. Logo — através disso é possível obter um montante para comprar o veículo à vista e usar o saldo no FGTS para quitar as parcelas.

Portanto, são algumas das modalidades recomendados pelos especialistas para conseguir ter acesso ao veículo zero KM e com as melhores condições.

