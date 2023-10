Multa de quase R$ 3 mil existe! Faça isso para não se dar mal

Baseado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) as infrações de trânsito, também conhecidas como multa, podem afetar condutores de carros, motocicletas, ônibus e caminhões. Levando-se em consideração a gravidade da infração, a multa consequentemente sobe de valor, como é o caso de uma penalidade que pode, não apenas suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como gerar uma pendência de quase R$ 3 mil. Entenda mais detalhes, logo abaixo.

Infrações como se recusa a realizar o teste do bafômetro podem ocasionar em suspensão da CNH e multa de R$ 3 mil. — Foto: Reprodução

O peso de uma infração de trânsito

As infrações de trânsito são baseadas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e podem atingir condutores de uma ampla gama de veículos, incluindo carros, motocicletas, ônibus e caminhões.

Contudo, além das implicações financeiras, os motoristas também enfrentam consequências em relação à sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O simples fato de acumular infrações pode levar à suspensão da CNH, um cenário preocupante para muitos condutores. Entre as várias infrações, as multas que envolvem valores consideravelmente altos merecem destaque, conforme explicaremos em detalhes a seguir.

Recusa ao teste do bafômetro gera multa de até R$ 3 mil

De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Alagoas, obtidos por meio da Operação Lei Seca, houve um aumento significativo na recusa dos motoristas em realizar o teste do bafômetro. Esta atitude pode resultar em multas de até R$ 3 mil em determinadas situações.

Desde o mês de agosto, cerca de 286 condutores foram abordados sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool e se recusaram a realizar o teste do etilômetro.

O ato de dirigir embriagado representa uma ameaça grave no trânsito, colocando em risco não apenas a vida do condutor, mas também a dos demais ocupantes do veículo e de outros usuários das vias, incluindo pedestres.

Recuse o teste e enfrente as consequências

Conforme estabelecido pelo CTB, os condutores que se recusam a fazer o teste do bafômetro podem enfrentar multas no valor de R$ 2.934,70 e ter sua CNH suspensa por um período de 12 meses.

Além disso, o CTB estipula que, se o motorista for flagrado dirigindo sob a influência de álcool novamente dentro de um ano após a primeira multa, o valor da penalidade pode dobrar, totalizando R$ 5.869,40.

Maior número de multas em Alagoas

No estado de Alagoas, foram aplicadas 302 multas dessa natureza até o momento, e em todo o Brasil, houve 408 multas relacionadas a essa infração em 2023.

Orientações do Detran

Diante do alto número de multas em Alagoas, o Detran-AL orienta veementemente que os condutores evitem dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

O órgão enfatiza a importância da Operação Lei Seca, que continua intensificando as operações de fiscalização nas ruas e rodovias do estado, com o objetivo de coibir a prática de dirigir alcoolizado e garantir maior segurança no trânsito para os cidadãos alagoanos.

