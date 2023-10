Banco Inter garante R$ 7 mil na conta para quem fizer isso

No hábito dos brasileiros, a prática de poupar dinheiro muitas vezes é deixada de lado e a consequência são as dívidas. No entanto, o Banco Inter decidiu mudar essa realidade, e lançou um desafio que promete recompensar quem aderir a ele com a quantia de R$ 7 mil em apenas 12 meses. Se isso despertou sua curiosidade, continue a leitura e saiba mais detalhes sobre como participar, logo abaixo.

Entenda como funciona o desafio do Banco Inter que pode te dar até R$ 7 mil. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Prepare-se para o desafio

O Banco Inter acaba de trazer um desafio inovador que está aberto a todos, não sendo exclusivo para os clientes da instituição. A ideia é que qualquer pessoa possa participar e implementar dicas valiosas para aprimorar sua saúde financeira. O primeiro passo fundamental é a organização das finanças pessoais.

Para alcançar esse objetivo, é essencial realizar um minucioso levantamento de todos os gastos mensais e compreender o impacto desses gastos no orçamento. Esse processo possibilita a identificação de áreas nas quais é viável reduzir despesas e, consequentemente, economizar mais.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda melhor como funciona o desafio que beneficiará as suas finanças.

Aceite o desafio e ganhe até R$ 7 mil

O desafio proposto pelo Banco Inter, conhecido como o “Desafio de 52 Semanas,” é baseado em uma estratégia de economia progressiva.

Sem dúvida, a grande vantagem é sua flexibilidade, permitindo que as pessoas comecem com valores que se ajustem ao seu orçamento, como R$ 5,00 ou até mesmo R$ 1,00.

Para atingir a meta de R$ 7 mil, o Banco Inter sugere começar economizando R$ 5,00. A cada semana, o valor a ser guardado aumenta em mais R$ 5,00 em comparação à semana anterior. Por exemplo:

Semana 1: R$ 5,00;

R$ 5,00; Semana 2: R$ 10,00;

R$ 10,00; Semana 3: R$ 15,00;

R$ 15,00; Semana 4: R$ 20,00.

Seguindo esse plano, ao término da 52ª semana, aqueles que seguirem o desafio de forma rigorosa terão acumulado uma economia considerável de R$ 6.890,00.

Invista e multiplique seu patrimônio

Contudo, economizar não é o único passo relevante. Aqueles que desejam alcançar o valor de R$ 7 mil com o desafio do Banco Inter também devem considerar estratégias de investimento para esse dinheiro.

Nesse sentido, as aplicações em renda fixa se destacam como uma opção segura, uma vez que contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito.

Investir em uma aplicação torna menos provável que o dinheiro seja gasto impulsivamente em compras supérfluas, assegurando um caminho mais sólido em direção à independência financeira.

