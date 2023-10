O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou, recentemente, que mais de 8,5 milhões de brasileiros enfrentam o desemprego. Nesse cenário de desafios econômicos, os concursos públicos se revelam como uma alternativa a se pensar para quem deseja conquistar estabilidade financeira e alavancar a carreira. Confira, logo abaixo, quais concursos com grandes remunerações estão com inscrições abertas neste momento.

Quer ganhar R$ 27 mil por mês? Basta passar nestes concursos. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Salário nas alturas

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 8,5 milhões de brasileiros enfrentam o desemprego.

Uma saída viável para ir na contramão desta difícil realidade está no concurso público, que representa uma oportunidade ideal para que inúmeros profissionais alcancem a tão almejada estabilidade financeira.

Em diversas áreas, esses concursos têm se destacado por oferecer salários generosos, atraindo candidatos de diversas formações, como engenheiros, administradores, bancários, comunicadores, entre outros.

Nesses processos seletivos, as contratações ocorrem de forma permanente, permitindo que os aprovados desfrutem de uma carreira sólida no serviço público. Atualmente, algumas vagas disponíveis podem oferecer salários que podem chegar a surpreendentes R$ 27,4 mil por mês. Siga a leitura e saiba mais.

Leia mais: Oportunidade: 45 MIL vagas em concursos estão abertas (salários de R$ 34 mil)

Concurso Público com salários de R$ 27,4 mil mensais

Estão em andamento concursos que disponibilizam remunerações generosas, com mais de 4.000 vagas em aberto. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público promoveu um concurso para preencher 70 vagas no cargo de promotor de Justiça, com uma remuneração de R$ 27.403,08.

É importante destacar que o cargo exige formação de nível superior, e o prazo para inscrições encerrou na última segunda-feira (16).

Oportunidades no Tribunal Superior do Trabalho (DF)

Neste mês, os interessados podem se candidatar a 20 vagas para os cargos de analista judiciário (medicina e engenharia mecânica) e técnico judiciário (programação) no concurso do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília.

Os vencimentos atingem a marca de R$ 13.202,62, e a taxa de inscrição é de R$ 130. As inscrições permanecem abertas até o dia 27 de outubro, às 18h.

Câmara Municipal de São José dos Campos (SP): vagas com salários atrativos

Outra oportunidade com salário atrativo está sendo oferecida pela Câmara Municipal de São José dos Campos (SP). São nove vagas disponíveis para candidatos de nível superior e nível técnico, com remunerações superiores a R$ 11 mil.

As funções abrangem analista legislativo (arquivista, contador e psicólogo), assessor jurídico e técnico legislativo especializado em TI (tecnologia da informação). As inscrições se encerram nesta quarta-feira (18), às 23h59.

Diversidade de vagas em Boa Terra (PR)

Além dessas oportunidades, há um concurso em andamento para a Prefeitura Municipal de Boa Terra (PR), com vagas acessíveis para pessoas de diferentes níveis de escolaridade.

As posições disponíveis englobam agente de serviços de limpeza e alimentação, agente de serviços gerais, professor de educação infantil, agente administrativo e educador social, técnico em enfermagem, arquiteto, contador, médico e professor de educação física.

Os salários ultrapassam os R$ 19 mil, e as inscrições se encerraram na última terça-feira (17).

Outras oportunidades em destaque

Outros concursos em destaque no momento incluem seleções para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Prefeitura de Sarandi (PR), Prefeitura de Itapema (SC), Prefeitura de Caruaru (PE), Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) e a Polícia Militar do Pará.

Leia também: Confirmado! Mais um concurso Caixa Econômica Federal; veja a previsão