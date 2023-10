Golpes do INSS já desviaram quase R$ 300 mil; entenda

Recentemente, a Polícia Federal deu continuidade a uma operação de busca e apreensão relacionada a um esquema de golpes envolvendo os benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde foi descoberto que golpistas estavam usando dados de segurados para realizar saques e até mesmo solicitações de novos benefícios. Acompanhe mais detalhes na leitura abaixo.

De olho nos segurados

No último dia 10, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação de busca e apreensão relacionada a um esquema de fraudes envolvendo os benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta ação é um desdobramento de uma prisão em flagrante ocorrida em 16 de maio deste ano. Desde a prisão em maio, as autoridades vêm investigando a reativação fraudulenta de benefícios e auxílios-reclusão.

Durante essa investigação, os agentes federais cruzaram diversas informações e constataram que diversos benefícios foram solicitados sem a apresentação dos documentos necessários e com datas retroativas, resultando em pagamentos retroativos de até cinco anos.

As buscas e apreensões ocorridas no Distrito Federal são uma continuação das ações iniciadas após as prisões de dois indivíduos em 2023, que tentaram sacar cerca de R$ 82 mil de forma fraudulenta. Continue a leitura a seguir e entenda como foram aplicados os golpes.

Polícia descobre golpe com uso indevido de matrículas no INSS

A Polícia Federal identificou indícios de uso indevido das matrículas e senhas de servidores do INSS. Acredita-se que essas informações tenham sido obtidas por hackers durante as reativações de benefícios, sem a devida tramitação administrativa.

Esses criminosos conseguiram reativar mais dois benefícios, acumulando valores que variam de R$ 79 mil a R$ 126 mil, causando um prejuízo de mais de R$ 288 mil aos cofres públicos. Tudo indica que o grupo planejava repetir esse esquema usando os nomes de outros segurados do INSS.

Força-Tarefa Previdenciária no combate às fraudes

A Força-Tarefa Previdenciária, composta por membros do Ministério da Previdência Social, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, foi criada para investigar e combater fraudes nos benefícios previdenciários.

Essa ação conjunta tem como objetivo evitar prejuízos aos beneficiários e ao erário público, fortalecendo a segurança do sistema previdenciário.

Valores esquecidos: como consultar?

Os repasses concedidos pelo INSS são fundamentais na vida dos aposentados e beneficiários de programas previdenciários.

Além das aposentadorias, muitos cidadãos têm direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Portanto, é fundamental que esses pagamentos sejam feitos regularmente e sem interrupções.

Recentemente, o INSS informou que diversos aposentados e pensionistas podem ter valores esquecidos para sacar.

Esses valores correspondem a depósitos que não foram efetuados de maneira regular aos beneficiários. Se você suspeita que possa ter valores pendentes, siga as instruções abaixo para fazer uma consulta:

Acesse o aplicativo Meu INSS usando sua conta do Gov.br. No campo de pesquisa, digite “revisão do artigo 29”. Se a pesquisa retornar “Benefício revisto com crédito encaminhado à rede bancária,” isso significa que você tem valores pendentes em sua conta que podem ser resgatados.

Essas ações da PF e a importância de verificar a regularidade dos pagamentos no INSS destacam a necessidade de garantir a integridade do sistema previdenciário e a proteção dos direitos dos beneficiários.

