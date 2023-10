Ganhou na loteria? Veja como resgatar o prêmio com segurança

Se você sempre jogou na loteria e se imaginou usufruindo de torna a fortuna que ganharia, talvez nunca tenha parado para refletir sobre o que, de fato, deveria fazer no dia em que realmente o sonho se tornasse realidade. Aonde retirar o prêmio, quais os documentos a apresentar, quanto tempo demoraria para o dinheiro entrar em sua conta bancária. Essas e outras perguntas serão respondidas a seguir.

Tomando posse da riqueza

Se existe um estado que pode ser considerado sortudo é o do Espírito Santo, onde os moradores têm a sorte de levar para casa prêmios que variam desde valores modestos até cifras milionárias.

Recentemente, um sortudo de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2391 da Mega-Sena, embolsando impressionantes R$ 76 milhões.

No entanto, quando a fortuna bate à porta, é essencial saber como proceder para garantir o recebimento do prêmio. Como apostador, qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Saiba cada detalhe do que deve ser feito, logo abaixo.

Ganhei na loteria, e agora?

1. Identificação no Bilhete

O primeiro passo fundamental é a identificação no bilhete. A Caixa Econômica Federal recomenda que o apostador anote seu nome completo e o número do CPF no verso do bilhete. Isso assegura que o bilhete pertence ao verdadeiro ganhador.

2. Prazo para retirar o prêmio

Outro aspecto fundamental é o prazo para retirar o prêmio. O resgate deve ser realizado no máximo em até 90 dias a partir da publicação do resultado. Não perca tempo! Acredite ou não, há casos em que vencedores deixam de verificar seus bilhetes a tempo e correm o risco de perder grandes somas em dinheiro.

No ano passado, a Caixa relatou que incríveis R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados. Esses valores incluem todas as modalidades de loterias, como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca.

Onde retirar o prêmio?

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser retirados nas casas lotéricas, tornando o processo mais acessível. No entanto, prêmios milionários devem ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal.

Chegando à Caixa, o que fazer?

Ao chegar à agência da Caixa, os ganhadores podem procurar qualquer funcionário para iniciar o processo de resgate.

A instituição bancária orienta seus funcionários a manter discrição, proporcionar atendimento individual e realizar todos os trâmites de forma confidencial. A identidade do ganhador, assim como sua cidade e gênero, não são divulgados pela instituição à imprensa.

Para onde o dinheiro é enviado?

A boa notícia é que o dinheiro pode ser enviado para onde o ganhador desejar. Caso o ganhador seja cliente da Caixa Econômica Federal, o valor pode ser depositado diretamente em sua conta.

Para os que preferem outra instituição bancária, têm o direito de receber o valor integral do prêmio e ainda podem optar por uma consultoria de gestão financeira.

E se o prêmio não for resgatado?

Em um cenário improvável em que o ganhador não retira o prêmio, o valor será integralmente transferido ao Financiamento Estudantil (Fies), conforme estabelecido na Lei 13.756/2018. Isso visa a garantir que o dinheiro não seja desperdiçado e possa ser utilizado para investimentos em educação.

Apostas feitas pela internet

Recentemente, a Caixa lançou a opção de apostas on-line. No entanto, somente o titular do CPF vinculado ao cadastro ou seu procurador legal podem realizar o resgate do prêmio.

Para retiradas nas agências da Caixa, o usuário pode acessar a aposta premiada, escolher a agência como local de pagamento, imprimir o comprovante de aposta e apresentá-lo em qualquer unidade, acompanhado de documento de identificação.

Além disso, para apostas com valores que podem ser sacados na loteria, é possível utilizar o comprovante de aposta impresso ou ler o QR Code diretamente na tela do celular, tudo de forma simples e prática.

