Nubank ensina como ganhar dinheiro em compras com sua conta

O programa de cashback do Nubank oferece a oportunidade de recuperar parte do dinheiro gasto em lojas parceiras dentro do aplicativo ou ao utilizar o cartão de crédito Ultravioleta do banco. A seguir, continue lendo e entenda, em detalhes, como este recurso funciona.

Programa cashback Nubank: como economizar com o App/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é cashback e como ele opera?

O cashback, ou “dinheiro de volta”, é um programa de recompensas que devolve uma parcela do valor gasto em compras para os consumidores.

Atualmente, empresas como o Nubank adotaram essa prática, proporcionando cashback tanto no uso do cartão de crédito quanto em compras realizadas nas lojas parceiras.

Os valores devolvidos podem ser empregados para adquirir milhas aéreas, fazer investimentos, adquirir outros produtos, pagar contas e muito mais.

As porcentagens de cashback oferecidas variam entre os diferentes programas. Ao contrário dos descontos, onde o consumidor paga um valor reduzido pelo produto, no cashback, é necessário efetuar o pagamento integral e, posteriormente, receber o reembolso.

Como ganhar cashback com o Nubank?

Você pode receber cashback através do aplicativo do banco digital, que está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), ao efetuar compras nas lojas parceiras ou utilizando o cartão de crédito. Para cada uma dessas opções, existem regras específicas a serem seguidas para garantir o reembolso.

Cartão Ultravioleta: entenda como funciona

Clientes que usam o cartão Ultravioleta do Nubank, na modalidade de crédito, recebem 1% de cashback sobre o valor da compra. Esse valor rende a uma taxa de 200% do CDI ao ano e não tem data de validade.

Com total liberdade para os clientes utilizarem como desejarem, o cashback do cartão Ultravioleta pode ser resgatado para a conta do Nubank, convertido em milhas Smiles, investido ou simplesmente acumulado.

Vale ressaltar que o cashback do Nubank Ultravioleta é válido para todas as compras realizadas com o cartão na modalidade de crédito. Caso um cliente efetue uma compra através do Shopping do Nubank, utilizando a função de crédito do cartão Nubank Ultravioleta, ambas as modalidades de cashback (do Shopping e do Ultravioleta) serão aplicadas.

Shopping Nubank: veja como funciona

O Shopping Nubank é uma seção dentro do aplicativo que reúne lojas parceiras dispostas a oferecer dinheiro de volta por compras realizadas em colaboração com o banco. Para receber cashback no Shopping do Nubank, o usuário deve ter uma conta ativa e ser maior de 18 anos.

Para utilizar o serviço, basta acessar o aplicativo em seu celular, selecionar o ícone da “sacola” no menu inferior, escolher a loja na qual deseja fazer a compra, ler cuidadosamente as instruções na tela para entender as regras específicas de cashback da loja e, em seguida, clicar em “Ativar Cashback e ir para a loja”. Isto o redirecionará para o site oficial da marca parceira do Nubank.

A partir deste ponto, basta selecionar os produtos de interesse e concluir a compra diretamente no site da loja, seguindo as condições estabelecidas por ela, conforme descrito nas regras.

Após o resgate do valor de cashback, você pode utilizar para diversos fins, como pagar contas, fazer compras ou investir.

Vale ressaltar que a porcentagem de cashback pode variar dependendo da loja parceira, e essa informação pode ser encontrada no Shopping do Nubank, abaixo do logotipo da marca ou ao clicar sobre o produto.

Quando e de que forma recebo o cashback Nubank?

Após a confirmação do pagamento, o valor de cashback será disponibilizado na seção “Meu Cashback” em até 72 horas.

Este valor vai estar disponível para resgate durante os 90 dias seguintes ao pagamento efetuado na loja. Para transferir o cashback para sua conta do Nubank, basta acessar a área de cashback, clicar em “Usar cashback,” selecionar “Resgatar para a conta,” inserir o valor desejado, confirmar e fornecer a senha de quatro dígitos.

Se você desejar converter o cashback em milhas Smiles, é necessário acessar a área de cashback, selecionar “trocar por milhas,” informar a quantidade de milhas desejada, confirmar e inserir a senha de quatro dígitos.

Por fim, se pretender investir na NuInvest, basta acessar a área de cashback, optar por “usar cashback,” escolher a opção “enviar para a NuInvest,” inserir o valor desejado e confirmar, fornecendo a senha de quatro dígitos.

