Venda de usados na internet pode ser solução para renda extra; confira

Você está precisando de dinheiro e decidiu buscar opções de de renda extra? O mercado online de compra e venda de produtos oferece um leque de oportunidades neste sentido.

O cenário atual oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam fazer renda extra sem a necessidade de investimentos, através da venda de produtos usados. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes.

Ganhe dinheiro extra vendendo itens usados online: especialista compartilha dicas para obter renda extra/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Renda extra: como ganhar dinheiro vendendo produtos usados

No ano de 2022, cerca de 67 milhões de brasileiros efetuaram compras de produtos e serviços através da internet, segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Estes números mostram que o comércio online está, cada vez mais, fazendo parte da rotina dos brasileiros. E este pode ser um caminho para obter renda extra.

Mas apesar das possibilidades atraentes do setor, também é preciso ter cuidado. Daniel Paredes, especialista da empresa Já Vendeu, dedicada ao setor de compra e venda de itens usados, enfatiza a importância de estar atento aos possíveis golpes.

“À medida que o número de pessoas que fazem compras online cresce diariamente, também aumenta o número de golpes. É fundamental escolher uma plataforma segura para vender seus bens, evitando prejuízos e estresse”, ressalta Paredes.

Dicas valiosas para vender itens usados na Web:

Aqui estão quatro orientações do especialista Daniel Paredes para ter uma renda extra com a venda segura de produtos usados na internet:

Escolha a plataforma com discernimento

Paredes aconselha: “Opte por uma plataforma que priorize a segurança do vendedor. Evite empresas ou portais que não ofereçam qualquer garantia ou seguro contra possíveis fraudes.”



Selecione cuidadosamente os itens a serem vendidos

Ele destaca: “Quem procura itens usados busca preços justos e qualidade equivalente. Portanto, venda apenas produtos que ainda possam ser úteis a alguém. Isso contribui para a economia circular, dando uma segunda vida a itens sem uso, enquanto você ganha dinheiro.”



Determine os preços de forma apropriada

Paredes enfatiza a importância de uma avaliação profissional dos valores dos produtos: “O objetivo é maximizar os lucros e garantir vendas rápidas. Procure por plataformas que ofereçam orientação neste sentido. Cobrar muito abaixo do valor pode resultar em prejuízos, enquanto definir preços muito elevados pode dificultar a venda.”



Fique atento aos pagamentos e entregas

Ele adverte: “Os golpes mais comuns, atualmente, envolvem problemas no pagamento e entrega. Muitas pessoas acabam enviando produtos sem receber o pagamento ou recebem comprovantes de depósito ou Pix falsos. Além disso, há riscos de roubos e sequestros. Opte por uma plataforma que cuide de todo o processo financeiro e ofereça proteção contra fraudes.”

Leia mais: Melhor vender seu iPhone antes que o preço caia pela METADE; veja a lista

Selecione uma plataforma segura para suas vendas

A venda de aproximadamente 24 produtos usados por minuto pela internet no Brasil destaca a demanda crescente.

Empresas como a Já Vendeu simplificam o processo de compra e venda de itens usados, incluindo a criação de anúncios, retirada dos produtos na casa do vendedor e entrega ao comprador, tornando a vida de quem deseja vender mais fácil.

É uma forma segura de garantir uma renda extra, sem investimentos e com tudo que é necessário para proteger tanto o vendedor quanto o comprador.

“Nosso objetivo é promover a economia circular e disponibilizar produtos de qualidade a preços até 90% mais baixos que os itens novos. Isso não apenas contribui para a sustentabilidade, mas também para a economia. Aqueles que vendem podem garantir uma renda extra sem esforço adicional. É um tipo de negócio em que todos saem ganhando, inclusive o meio ambiente”, conclui Paredes.

Leia mais: Saia do sufoco! Veja qual dívida deve pagar primeiro