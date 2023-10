Caixa abre agências para negociar dívidas pelo Desenrola; veja como funciona

Segundo anunciado pela presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, a ação de abrir as agências mais cedo, nesta quarta-feira (18), visa fortalecer a relação com os clientes e promover um atendimento mais eficiente aos interessados em quitar dívidas através do programa Desenrola, Brasil. Continue a leitura a seguir, e entenda como funcionará o serviço.

Presidente da Caixa confirma que agências abrirão mais cedo para atender interessados em quitar dívidas pelo programa Desenrola. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Rodada de renegociações

As agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão ampliar o horário de atendimento nesta quarta-feira (18) para receber os cidadãos interessados nos programas Desenrola e Minha Casa, Minha Vida.

Essa iniciativa é parte da campanha “Tá na Caixa” que busca, além de facilitar o acesso a esses programas, esclarecer dúvidas sobre as diversas linhas de crédito oferecidas pelo banco. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda como irá funcionar.

Leia mais: Confirmado! Mais um concurso Caixa Econômica Federal; veja a previsão

Caixa amplia horário de atendimento para atendimento do programa Desenrola

A antecipação do horário de abertura das agências será feita de acordo com o horário de funcionamento já praticado em cada região, permitindo uma hora extra para atendimento.

Isso significa que se em determinada cidade as agências normalmente começam a operar às 10h, nesta quarta-feira abrirão às 9h. Caso o horário habitual seja às 11h, a abertura será às 10h, e assim sucessivamente.

Maria Rita Serrano, presidente da Caixa, destaca que essa ação visa fortalecer a relação com os clientes, promover um atendimento mais eficiente aos beneficiários das políticas públicas do governo federal e aumentar o potencial competitivo do banco no mercado.

Novas oportunidades para quitação de dívidas

O programa Desenrola Brasil apresenta uma nova fase repleta de descontos e promoções exclusivas para os brasileiros. O principal objetivo é proporcionar uma maneira simples, rápida e acessível para que os cidadãos possam liquidar suas dívidas, sejam elas públicas ou privadas.

O programa é dividido em etapas, cada uma atendendo a um público específico. Na primeira etapa, foram beneficiados os brasileiros com dívidas de até R$ 100. Na segunda etapa, o foco se voltou para aqueles com renda mensal de até R$ 20 mil.

Agora, a fase desejada e aguardada pelos brasileiros de baixa renda e outras classes trabalhistas está chegando, com a intenção de atender as dívidas mais comuns, como as de água, luz, telefone, gás, e também auxiliar os Microempreendedores Individuais (MEIs) a quitarem suas dívidas de maneira simplificada.

O governo lançou oficialmente sua plataforma, que estará disponível a partir deste mês. As dívidas prioritárias a serem abordadas são aquelas de até R$ 5 mil, que poderão ser negociadas diretamente por telefone.

É importante salientar que as dívidas bancárias podem ser ajustadas através do contato direto com o banco e a manifestação de interesse em participar do programa.

Entenda como funciona a nova fase do Desenrola

A dinâmica da nova fase do programa segue o mesmo padrão das etapas anteriores, mas com a promessa de descontos ainda mais atrativos, podendo chegar a até 96%. O foco está na renegociação das dívidas de consumo geral.

Além disso, o parcelamento de dívidas de maior valor será simplificado, permitindo aos brasileiros parcelar em até 60 vezes, com uma parcela mínima de R$ 50 e uma taxa de juros que gira em torno de 2% ao mês. Isso facilitará o controle das parcelas e tornará a quitação mais acessível.

Para participar desta nova etapa, é necessário entrar em contato com as instituições responsáveis pelas dívidas em aberto e solicitar a negociação.

Os cidadãos também poderão aguardar o lançamento do aplicativo oficial do Desenrola Brasil, que permitirá a realização de negociações de forma simplificada e acessível.

Nesse sentido, as ações da Caixa Econômica Federal e o programa Desenrola Brasil visam a oferecer soluções práticas para os brasileiros em situação de endividamento, proporcionando a oportunidade de regularizar suas finanças de forma eficaz.

Leia também: Desenrola Brasil: aprenda como negociar dívidas em outubro